L'Inter lance sa campagne d'abonnements : tous les détails

PHASE 1 – RENOUVELLEMENTS, DU 17 AU 29 JUIN

Cette première phase est réservée aux abonnés de la saison 2025/2026, quel que soit leur type de abonnement, qui pourront conserver leur place ou en sélectionner une autre parmi celles disponibles.





PHASE 2 – VENTE ANTICIPÉE « LOYALTY INTERISTA », DU 3 AU 6 JUILLET

Elle débutera le vendredi 3 juillet à 12 h 00 et s’achèvera le lundi 6 juillet à 23 h 59. Elle est réservée aux adhérents du programme Loyalty Interista remplissant au moins l’une des conditions suivantes :





Être abonné pour la saison 2025/26 et ne pas avoir pris part à la phase de renouvellement ;





avoir accompli, entre le 17 juin à 12 h 00 et le 24 juin à 12 h 00, au moins l’une des missions Loyalty suivantes :





- Adhésion à Inter Club Plus 2026/27 : l’adhésion doit être finalisée, le paiement validé et la carte Inter Club associée au même profil de fidélité.





- Achat d’une carte cadeau « Ticketing » d’un montant minimum de 100 €. Le code de la carte doit être saisi dans la section dédiée du profil de fidélité. En fin de mission, les codes seront vérifiés et validés ; ils ne seront considérés comme valides que s’ils sont corrects. Chaque code ne peut être utilisé qu’une seule fois.





- Achat sur l’Inter Online Store d’un montant minimum de 100 €. L’achat n’est valable que s’il est effectué après l’inscription au programme de fidélité et avec la même adresse e-mail ; les commandes passées avant l’inscription ou avec une adresse e-mail différente ne seront pas considérées comme valides. Les cartes-cadeaux sont exclues. La vérification des commandes éligibles sera effectuée automatiquement par le système.





ACCÈS À LA VENTE ANTICIPÉE





Dans les jours suivant la clôture des missions, les utilisateurs éligibles verront s’afficher le badge « Mission abonnements 2026/27 » dans leur profil de fidélité Interista. Ce badge :





donne accès à la phase de prévente





et restera visible jusqu’au 30 juin 2026 à 23 h 59.





Posséder ce badge n’assure pas l’achat de l’abonnement, mais donne uniquement accès à la phase de prévente.





Conditions obligatoires pour l’achat

Pour finaliser l’achat, il faudra impérativement :





– Présenter une carte « Siamo Noi » en cours de validité





et l’avoir associée à votre compte fidélité avant le 24 juin à 12 h 00.





Sans cette association, l’accès à la prévente sera refusé, même en présence des autres conditions.





La carte peut être souscrite en ligne sur tdt.inter.it.





ÉTAPE 3 – VENTE LIBRE À PARTIR DU 10 JUILLET

Si des places restent disponibles, la phase de vente libre s’ouvrira le 10 juillet à 12 h 00. Vous pourrez alors souscrire un abonnement parmi les formules FULL, PLUS ou BASE. La carte « Siamo Noi » est obligatoire ; si vous ne l’avez pas encore, demandez-la en ligne sur tdt.inter.it.