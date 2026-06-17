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Gianluca Minchiotti

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L'Inter lance sa campagne d'abonnements : tous les détails

Inter
Serie A

Les modalités de renouvellement des abonnements à l'Inter

L'Inter, championne d'Italie, ouvre sa campagne d'abonnements pour la saison 2026-2027. Selon le site officiel du club nerazzurro, la première phase est lancée : les supporters peuvent dès maintenant renouveler leur abonnement.


Comme la saison précédente, trois formules sont proposées : FULL, PLUS et BASE, chacune offrant des avantages spécifiques. Le forfait FULL, seul sésame pour la phase de groupes de l’UEFA Champions League, s’enrichit de nouveaux avantages. Comme la saison passée, les abonnés du « Secondo Anello Blu » pourront préacheter, à tarif réduit, leurs places pour le derby Inter-Milan à domicile, rencontre durant laquelle ce secteur est réservé aux supporters visiteurs.


Retrouvez ci-dessous toutes les informations et les phases de vente de la campagne d’abonnements 2026/27, telles qu’elles apparaissent sur inter.it.

  • PHASE 1 – RENOUVELLEMENTS, DU 17 AU 29 JUIN

    Cette première phase est réservée aux abonnés de la saison 2025/2026, quel que soit leur type de abonnement, qui pourront conserver leur place ou en sélectionner une autre parmi celles disponibles.


    PHASE 2 – VENTE ANTICIPÉE « LOYALTY INTERISTA », DU 3 AU 6 JUILLET

    Elle débutera le vendredi 3 juillet à 12 h 00 et s’achèvera le lundi 6 juillet à 23 h 59. Elle est réservée aux adhérents du programme Loyalty Interista remplissant au moins l’une des conditions suivantes :


    Être abonné pour la saison 2025/26 et ne pas avoir pris part à la phase de renouvellement ;


    avoir accompli, entre le 17 juin à 12 h 00 et le 24 juin à 12 h 00, au moins l’une des missions Loyalty suivantes :


    - Adhésion à Inter Club Plus 2026/27 : l’adhésion doit être finalisée, le paiement validé et la carte Inter Club associée au même profil de fidélité.


    - Achat d’une carte cadeau « Ticketing » d’un montant minimum de 100 €. Le code de la carte doit être saisi dans la section dédiée du profil de fidélité. En fin de mission, les codes seront vérifiés et validés ; ils ne seront considérés comme valides que s’ils sont corrects. Chaque code ne peut être utilisé qu’une seule fois.


    - Achat sur l’Inter Online Store d’un montant minimum de 100 €. L’achat n’est valable que s’il est effectué après l’inscription au programme de fidélité et avec la même adresse e-mail ; les commandes passées avant l’inscription ou avec une adresse e-mail différente ne seront pas considérées comme valides. Les cartes-cadeaux sont exclues. La vérification des commandes éligibles sera effectuée automatiquement par le système.


    ACCÈS À LA VENTE ANTICIPÉE


    Dans les jours suivant la clôture des missions, les utilisateurs éligibles verront s’afficher le badge « Mission abonnements 2026/27 » dans leur profil de fidélité Interista. Ce badge :


    donne accès à la phase de prévente


    et restera visible jusqu’au 30 juin 2026 à 23 h 59.


    Posséder ce badge n’assure pas l’achat de l’abonnement, mais donne uniquement accès à la phase de prévente.


    Conditions obligatoires pour l’achat

    Pour finaliser l’achat, il faudra impérativement :


    – Présenter une carte « Siamo Noi » en cours de validité


    et l’avoir associée à votre compte fidélité avant le 24 juin à 12 h 00.


    Sans cette association, l’accès à la prévente sera refusé, même en présence des autres conditions.


    La carte peut être souscrite en ligne sur tdt.inter.it.


    ÉTAPE 3 – VENTE LIBRE À PARTIR DU 10 JUILLET

    Si des places restent disponibles, la phase de vente libre s’ouvrira le 10 juillet à 12 h 00. Vous pourrez alors souscrire un abonnement parmi les formules FULL, PLUS ou BASE. La carte « Siamo Noi » est obligatoire ; si vous ne l’avez pas encore, demandez-la en ligne sur tdt.inter.it.

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