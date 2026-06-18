Ces derniers jours s’annoncent décisifs pour le mercato de l’Inter, qui peaufine son secteur défensif. Après le départ de Sommer, dont le contrat expire le 30 juin et qui n’a pas obtenu de prolongation, le club a choisi de confier les cages à Martinez, avec Provedel comme premier remplaçant. Les discussions avec le gardien né en 1994 sont sur le point d’aboutir : la Lazio percevra 3 millions d’euros et le joueur s’engagera pour trois ans à raison d’environ 1,5 million d’euros par saison. Devant lui, la défense compte pour l’instant deux certitudes : Akanji, dont le contrat a été racheté à Manchester City, et, à ce jour, Bisseck, pour lequel une offre du Bayern Munich a été rejetée. Le cas Bastoni reste en suspens : malgré les démentis de circonstance, il pourrait s’envoler vers l’Espagne.
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L'Inter fixe le prix d'Alessandro Bastoni et s'intéresse à Evan Ndicka, de la Roma
Voici le tarif des bâtons.
Le défenseur central de 27 ans, sous contrat jusqu’en 2028, a attiré l’attention du FC Barcelone, lequel s’est pour l’instant contenté de prendre des renseignements. C’est désormais le Real Madrid de l’ancien Interiste José Mourinho qui suit le joueur. Pour autant, l’Inter n’a pas l’intention de brader son joueur. « Les supporters peuvent dormir sur leurs deux oreilles quant à l’avenir de Bastoni », assurait fin mai le vice-président Marotta à DAZN. « L’Inter n’est pas un club qui cherche à vendre. Si un joueur part, c’est qu’il a exprimé le souhait de partir. Je dois dire que Bastoni n’a absolument pas exprimé le souhait de partir. Il est heureux ici, nous n’avons donc pas besoin de le céder. Je pense qu’il restera encore avec nous. » Selon La Gazzetta dello Sport, une offre de 70 millions d’euros sur la table de la direction nerazzurra suffirait toutefois à libérer le défenseur.
NDICKA, LA PREMIÈRE CHOIX
Pour pallier d’éventuels départs, comme celui de Bastoni, l’Inter s’intéresserait à Ndicka, défenseur central ivoirien né en 1999 et actuellement à la Roma, d’après *La Gazzetta dello Sport*. L’ancien joueur de l’Eintracht Francfort n’est pas une alternative à Solet (Udinese), pour lequel aucun accord n’a encore été trouvé (demande toujours estimée à 25 millions d’euros), mais viendrait renforcer l’effectif. Pour la Roma, c’est un élément clé, mais il a un prix : il faudrait compter au moins 30 millions d’euros.