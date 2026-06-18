L'Inter fixe le prix d'Alessandro Bastoni et s'intéresse à Evan Ndicka, de la Roma

Le défenseur central de 27 ans, sous contrat jusqu’en 2028, a attiré l’attention du FC Barcelone, lequel s’est pour l’instant contenté de prendre des renseignements. C’est désormais le Real Madrid de l’ancien Interiste José Mourinho qui suit le joueur. Pour autant, l’Inter n’a pas l’intention de brader son joueur. « Les supporters peuvent dormir sur leurs deux oreilles quant à l’avenir de Bastoni », assurait fin mai le vice-président Marotta à DAZN. « L’Inter n’est pas un club qui cherche à vendre. Si un joueur part, c’est qu’il a exprimé le souhait de partir. Je dois dire que Bastoni n’a absolument pas exprimé le souhait de partir. Il est heureux ici, nous n’avons donc pas besoin de le céder. Je pense qu’il restera encore avec nous. » Selon La Gazzetta dello Sport, une offre de 70 millions d’euros sur la table de la direction nerazzurra suffirait toutefois à libérer le défenseur.