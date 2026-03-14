L'Inter compte sur Chivu, quelle que soit l'issue de la saison : son contrat est sur le point d'être renouvelé

L'Inter continue avec Cristian Chivu, quelle que soit l'issue de la saison.

La Gazzetta dello Sport écrit que cette semaine, l'entraîneur roumain a reçu la confiance du club : sauf revirement, ce que personne n'est en mesure d'imaginer pour l'instant, il sera sur le banc des Nerazzurri la saison prochaine et renouvellera très probablement son contrat, étant donné que l'accord actuel expire le 30 juin 2027.

En attendant, après la défaite lors du derby contre le Milan, qui attendait le déplacement de dimanche soir sur le terrain de la Lazio et qui est remonté à -7 de la première place du classement occupée par l'Inter, l'équipe est en stage à Appiano Gentile en vue du match à domicile de cet après-midi contre l'Atalanta à San Siro sous les yeux du sélectionneur Gattuso. Chivu a demandé aux joueurs d'oublier la mauvaise performance de dimanche dernier et de se concentrer sur le reste du championnat.