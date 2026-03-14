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L'Inter compte sur Chivu, quelle que soit l'issue de la saison : son contrat est sur le point d'être renouvelé

Les dirigeants de l'Inter réaffirment leur confiance envers l'entraîneur.

L'Inter continue avec Cristian Chivu, quelle que soit l'issue de la saison.

La Gazzetta dello Sport écrit que cette semaine, l'entraîneur roumain a reçu la confiance du club : sauf revirement, ce que personne n'est en mesure d'imaginer pour l'instant, il sera sur le banc des Nerazzurri la saison prochaine et renouvellera très probablement son contrat, étant donné que l'accord actuel expire le 30 juin 2027.

En attendant, après la défaite lors du derby contre le Milan, qui attendait le déplacement de dimanche soir sur le terrain de la Lazio et qui est remonté à -7 de la première place du classement occupée par l'Inter, l'équipe est en stage à Appiano Gentile en vue du match à domicile de cet après-midi contre l'Atalanta à San Siro sous les yeux du sélectionneur Gattuso. Chivu a demandé aux joueurs d'oublier la mauvaise performance de dimanche dernier et de se concentrer sur le reste du championnat.

  • Chivu a entamé des discussions avec les dirigeants afin d'étudier le programme estival : l'Inter commencera sa préparation à la montagne, dans une localité qui reste à déterminer, étant donné qu'Appiano Gentile sera indisponible en raison de travaux de rénovation. Une tournée à l'étranger est également envisageable, à laquelle participeront les joueurs de retour de la Coupe du monde.

    En revanche, les principales interrogations concernent les grands noms sur le marché : de Barella à Calhanoglu en passant par Thuram et Bastoni, qui plaît au FC Barcelone et pourrait être cédé si une offre intéressante se présente.

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