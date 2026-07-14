À la recherche d’un successeur à Denzel Dumfires. La priorité de l’Inter est de dénicher un nouveau latéral droit après le départ du Néerlandais vers Madrid. Marotta et Ausilio s’activent pour identifier le renfort idéal à présenter à Chivu. La première cible, Palestra, a privilégié l’aspect financier et le projet sportif de Chelsea sous Xabi Alonso ; la deuxième, Khalaili, n’a pas passé les visites médicales. À ce jour, il n’existe pas de plan C ; l’équipe chargée du mercato des Nerazzurri évalue actuellement les profils et les coûts de différents joueurs, de Doué (Strasbourg) à Spence (Tottenham), de Molina (Atlético de Madrid) à Wanderson (Monaco), de Norton-Cuffy (Gênes) à Ryerson (Borussia Dortmund). En coulisses, un nom déjà évoqué en janvier pourrait toutefois revenir : Ivan Perisic.
Traduit par
L’Inter cherche un successeur à Dumfries : Ivan Perisic, du PSV Eindhoven, serait la solution économique pour le couloir droit
L'Inter souhaitait déjà recruter ce joueur en janvier.
Le Croate, né en 1989, se dit prêt à revenir sans hésiter à l’Inter. Il l’a confirmé après le match de Coupe du monde contre le Ghana : « En janvier, le PSV ne m’a pas laissé partir. Le directeur et le président de l’Inter savent où je suis, s’ils le veulent, ils n’ont qu’à venir me chercher. » Lors du dernier mercato, Marotta et Ausilio ont bien tenté de le faire revenir chez les Nerazzurri, mais le club néerlandais a refusé. Perisic, auteur de 78 matchs et 26 buts lors de ses deux saisons aux Pays-Bas, aura 37 ans en février et veut encore surprendre et marquer les esprits.
PERISIC, DOUBLE AVANTAGE
Pour l’Inter, il n’est pas actuellement la priorité, mais son nom reste sur la short-list. D’ici quelques semaines, sa cote pourrait toutefois remonter. Son faible coût de transfert et sa solide expérience constituent des atouts non négligeables. Perisic a déjà porté le maillot nerazzurro à 254 reprises, inscrivant 55 buts et délivrant 50 passes décisives. Connaissant parfaitement l’environnement du club, il s’intégrerait sans difficulté et pourrait évoluer aussi bien sur le côté droit que gauche de l’attaque.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles