L’Inter cherche un successeur à Dumfries : Ivan Perisic, du PSV Eindhoven, serait la solution économique pour le couloir droit

À la recherche d’un successeur à Denzel Dumfires. La priorité de l’Inter est de dénicher un nouveau latéral droit après le départ du Néerlandais vers Madrid. Marotta et Ausilio s’activent pour identifier le renfort idéal à présenter à Chivu. La première cible, Palestra, a privilégié l’aspect financier et le projet sportif de Chelsea sous Xabi Alonso ; la deuxième, Khalaili, n’a pas passé les visites médicales. À ce jour, il n’existe pas de plan C ; l’équipe chargée du mercato des Nerazzurri évalue actuellement les profils et les coûts de différents joueurs, de Doué (Strasbourg) à Spence (Tottenham), de Molina (Atlético de Madrid) à Wanderson (Monaco), de Norton-Cuffy (Gênes) à Ryerson (Borussia Dortmund). En coulisses, un nom déjà évoqué en janvier pourrait toutefois revenir : Ivan Perisic.