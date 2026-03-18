L'Inter : Bonny participera à la Coupe du monde avec la Côte d'Ivoire, confirmation du sélectionneur : « Il a décidé de jouer avec nous »

Les derniers mois du championnat, puis on passera à autre chose et, cette année, l'été sera marqué par la Coupe du monde qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet. Parmi les joueurs de Serie A qui participeront à la compétition, on devrait également retrouver l'attaquant de l'Inter Ange-Yoan Bonny. Né en 2003 à Aubervilliers, en banlieue parisienne, il possède la double nationalité française et ivoirienne en raison des origines de son père. Le sélectionneur français Didier Deschamps a suivi l'ancien joueur de Parme tout au long de la saison, mais n'envisage pas de le convoquer pour la Coupe du monde. Le joueur a donc décidé de représenter la Côte d'Ivoire, avec laquelle il s'envolera pour les États-Unis, le Canada et le Mexique.



