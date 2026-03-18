Les derniers mois du championnat, puis on passera à autre chose et, cette année, l'été sera marqué par la Coupe du monde qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet. Parmi les joueurs de Serie A qui participeront à la compétition, on devrait également retrouver l'attaquant de l'Inter Ange-Yoan Bonny. Né en 2003 à Aubervilliers, en banlieue parisienne, il possède la double nationalité française et ivoirienne en raison des origines de son père. Le sélectionneur français Didier Deschamps a suivi l'ancien joueur de Parme tout au long de la saison, mais n'envisage pas de le convoquer pour la Coupe du monde. Le joueur a donc décidé de représenter la Côte d'Ivoire, avec laquelle il s'envolera pour les États-Unis, le Canada et le Mexique.
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L'Inter : Bonny participera à la Coupe du monde avec la Côte d'Ivoire, confirmation du sélectionneur : « Il a décidé de jouer avec nous »
LE GROUPE DE LA CÔTE D'IVOIRE ET LES DÉCLARATIONS DU SÉLECTIONNEUR
C'est le sélectionneur de l'équipe nationale africaine, Émerse Faé, qui a confirmé la décision de Bonny : « Bonny a choisi de jouer avec nous, il est d'accord. Il souffre actuellement d'un problème dentaire et nous avons préféré le laisser à l'Inter afin qu'il puisse retrouver pleinement sa forme physique, jouer régulièrement, puis nous rejoindre. » La Côte d'Ivoire a été placée dans le groupe E. Son premier match est prévu dans la nuit du 14 au 15 juin à 1 heure du matin contre l'Équateur, puis elle affrontera l'Allemagne le 20 juin à 22 heures et jouera contre Curaçao le 25 juin, toujours à 22 heures.
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