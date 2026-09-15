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Emanuele Tramacere

Traduit par

L’Inter a également Jay Robinson, de Monza, dans le viseur du directeur sportif Baccin

Inter
Monza
J. Robinson
Southampton

Les recruteurs de l’Inter suivront l’ailier au cours de la saison.

Le nom d’Alessandro Romano a déjà été confirmé par le nouveau directeur sportif de l’Inter Dario Baccin, mais le milieu de terrain de Cagliari ne sera pas le seul nom. Lors de sa première sortie officielle, le dirigeant italien a confirmé que, pour l’avenir et au cours de cette longue saison, il cherchera à élargir le travail du département scouting.

L’objectif est desuivre les meilleurs talents émergents, si possible italiens, et qui jouent en Serie A. Parmi eux, rapporte FcInter1908, figure aussi l’ailier anglais de Monza, Jay Robinson.


  • Relations positives

    Sur le bureau du directeur sportif Baccin sont en effet déjà arrivés des rapports positifs sur le talent né en 2007, arrivé cet été en prêt à Monza en provenance de Southampton. Dans ce début de saison difficile pour Monza avec Juric sur le banc, il a cumulé 4 apparitions pour un but inscrit.

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  • Sera surveillé

    Jay Robinson, tout comme Alessandro Romano et de nombreux autres joueurs, sera observé lors d’autres matches au cours de la saison, mais son nom confirme de plus en plus les prochaines stratégies d’Inter sur le marché des transferts : des jeunes, talentueux, à fort potentiel et surtout revendables.



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