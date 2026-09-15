Le nom d’Alessandro Romano a déjà été confirmé par le nouveau directeur sportif de l’Inter Dario Baccin, mais le milieu de terrain de Cagliari ne sera pas le seul nom. Lors de sa première sortie officielle, le dirigeant italien a confirmé que, pour l’avenir et au cours de cette longue saison, il cherchera à élargir le travail du département scouting.

L’objectif est desuivre les meilleurs talents émergents, si possible italiens, et qui jouent en Serie A. Parmi eux, rapporte FcInter1908, figure aussi l’ailier anglais de Monza, Jay Robinson.



