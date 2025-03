C. Ronaldo

Al Nasr FC vs Al Kholood

À 40 ans, Cristiano Ronaldo continue d’écrire l’histoire ! Une statistique hallucinante prouve qu’il défie les lois du temps et du football.

Cristiano Ronaldo ne cesse d’impressionner. À 40 ans, l’international portugais continue d’affoler les compteurs et de marquer l’histoire du football. Lundi soir, lors d’un match crucial de Ligue des champions d’Asie, la star d’Al-Nassr a encore trouvé le chemin des filets, inscrivant un but qui lui permet de battre un record incroyable. Son incroyable longévité et son efficacité inégalée font de lui un joueur hors du temps.