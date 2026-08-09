L'attaquant argentin Julian Alvarez rejoint, ce lundi, la période de préparation avec son club de l'Atlético de Madrid, dans le but de tenter de pousser les Colchoneros à ouvrir la porte à des négociations concernant son transfert vers le Barça.

Alvarez avait publiquement exprimé, lors de la Coupe du monde, son souhait de rejoindre les rangs du Barça.

Le journal Sport rapporte, dans un article, que depuis le Mondial, il n'y a eu que du bruit, et que la seule réponse officielle de l'Atlético à l'offre du Barça a été une plainte auprès de la FIFA et de la Fédération espagnole, pour avoir prétendument négocié avec un joueur lié par un contrat en vigueur durant la période protégée.

Des déclarations ont également été faites par le directeur exécutif de l'Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, et par le président du club, Enrique Cerezo, pour affirmer clairement qu'ils n'autoriseront pas le départ de Julian cet été.

Diego Simeone, l'entraîneur des Colchoneros, a conclu cette semaine en déclarant : « La situation est claire, le club a pris une décision. »

Quant au Barça, qui avait répondu à la démarche d'Alvarez en présentant sa première offre et en annonçant publiquement son intérêt pour ses services, il a choisi le silence ces dernières semaines.

Le club catalan est conscient que l'opération est extrêmement difficile, et il a donc géré chacune de ses démarches avec la plus grande précision.

Deco s'est rendu à Madrid pour rencontrer l'agent de l'attaquant, et les journalistes de Sport et de Jijantes ont pu observer cette réunion, mais le club n'a pas souhaité, hormis cette visite, entrer dans le moindre débat ou échange de déclarations.