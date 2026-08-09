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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

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L'heure de vérité pour Barcelone : une semaine décisive dans le destin d'Alvarez

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J. Alvarez
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Atlético Madrid
Espagne
Argentine

Barcelone attend une demande secrète d'Álvarez : quelle est l'histoire ?

L'attaquant argentin Julian Alvarez rejoint, ce lundi, la période de préparation avec son club de l'Atlético de Madrid, dans le but de tenter de pousser les Colchoneros à ouvrir la porte à des négociations concernant son transfert vers le Barça.

Alvarez avait publiquement exprimé, lors de la Coupe du monde, son souhait de rejoindre les rangs du Barça.

Le journal Sport rapporte, dans un article, que depuis le Mondial, il n'y a eu que du bruit, et que la seule réponse officielle de l'Atlético à l'offre du Barça a été une plainte auprès de la FIFA et de la Fédération espagnole, pour avoir prétendument négocié avec un joueur lié par un contrat en vigueur durant la période protégée.

Des déclarations ont également été faites par le directeur exécutif de l'Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, et par le président du club, Enrique Cerezo, pour affirmer clairement qu'ils n'autoriseront pas le départ de Julian cet été.

Diego Simeone, l'entraîneur des Colchoneros, a conclu cette semaine en déclarant : « La situation est claire, le club a pris une décision. »

Quant au Barça, qui avait répondu à la démarche d'Alvarez en présentant sa première offre et en annonçant publiquement son intérêt pour ses services, il a choisi le silence ces dernières semaines.

Le club catalan est conscient que l'opération est extrêmement difficile, et il a donc géré chacune de ses démarches avec la plus grande précision.

Deco s'est rendu à Madrid pour rencontrer l'agent de l'attaquant, et les journalistes de Sport et de Jijantes ont pu observer cette réunion, mais le club n'a pas souhaité, hormis cette visite, entrer dans le moindre débat ou échange de déclarations.

  • Julian AlvarezGetty Images

    Alvarez ne se rebellera pas contre l'Atlético Madrid

    Mais cette situation va changer à partir de ce lundi.

    Depuis que Julián a exprimé clairement son souhait de quitter le stade Metropolitano, la date du 10 août a été marquée d'une croix rouge dans l'agenda des dirigeants du Barça, la raison étant le retour du joueur argentin aux entraînements de l'Atlético.

    L'Araignée entamera sa période de préparation par les examens médicaux et physiques habituels, tandis que l'attente autour du joueur a atteint son paroxysme.

    Sauf énorme surprise, Álvarez se comportera en professionnel comme il l'a toujours fait, et c'est pour cette raison qu'il avait tout donné la saison dernière, quelques mois avant la Coupe du monde, afin d'aider son équipe dont il reste un joueur, et il n'entrera pas en rébellion contre le club.

    Mais il devrait tenir une réunion avec Simeone d'abord, puis avec les dirigeants du club plus tard dans la semaine, afin de tenter de clarifier la situation et de réaffirmer son souhait de changer d'air, comme il l'avait déjà dit il y a un mois et demi, et de rejoindre le Spotify Camp Nou.

    • Publicité
  • Julian AlvarezGetty Images

    Barcelone compte sur un mouvement d'Álvarez

    À Barcelone, on sait pertinemment que l'opération s'annonce extrêmement compliquée. La position de l'Atlético a jusqu'ici été très ferme, mais le club catalan mise sur le fait qu'une nouvelle demande de départ de Julian, cette fois de manière privée et confidentielle, pourrait pousser les dirigeants de l'Atlético à reconsidérer leur position et à ouvrir la porte des négociations.

    Si cela devait se produire, le club catalan présenterait une nouvelle offre afin de boucler le recrutement de sa plus grande cible cet été pour renforcer sa ligne d'attaque.

    Et s'il y a bien une chose que Deco a démontrée durant ce mercato en cours, c'est qu'il évolue admirablement dans l'ombre. Il est parvenu à finaliser les recrutements d'Anthony Gordon et Karim Adeyemi, ainsi que le prêt de Ronald Araujo à Liverpool en un temps record, le tout loin des projecteurs et dans la plus grande discrétion.

    Naturellement, les dirigeants du Barça travaillent sur des alternatives à Julian Alvarez, compte tenu des difficultés que l'Atlético dresse face à l'opération, mais aucune de ces alternatives ne sera activée avant de savoir ce qu'il adviendra de l'Araignée.

    Les prochains jours seront tout à fait décisifs pour déterminer l'avenir de Julian et mettre un terme à ce feuilleton.

    Il reste encore plusieurs semaines avant la clôture du marché des transferts, mais si l'Atlético ne revient pas sur sa position, le Barça devra envisager d'autres options.

    L'entraîneur Flick n'a jamais été aussi clair qu'aujourd'hui en affirmant qu'il a besoin d'un avant-centre numéro 9 de haut niveau pour disputer la saison prochaine, surtout si le départ de Ferran Torres se concrétise, et ce afin d'avoir une chance de concourir pour tous les titres.

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