L'heure de Kylian Mbappé est arrivée, mais peut-il rendre le Real Madrid moins performant ?

Il n'est pas certain que le transfert rêvé de la star française Kylian Mbappé dans la capitale espagnole soit un succès retentissant.

Kylian Mbappé n'a commis aucune erreur de communication lors de sa présentation au Real Madrid. Le capitaine de l'équipe de France s'est présenté devant un Santiago Bernabéu plein à craquer et a prêté allégeance au club. Il a parlé de l'humilité qu'il ressentait en portant le maillot blanc de Madrid, de sa volonté de travailler une fois qu'il aura revêtu le maillot du club de ses rêves et de son enthousiasme à l'idée de remporter d'innombrables trophées pour l'équipe la plus titrée d'Europe.

Tout semblait parfait. Et il a fallu attendre longtemps pour que cela se produise. Mbappé était censé devenir un joueur de Madrid au moins deux fois avant que ce scénario ne se concrétise enfin. L'ancien joueur du PSG a finalement franchi le pas dans le cadre d'un transfert gratuit au début du mois de juillet. C'est l'une des plus belles histoires du football : le talent le plus brillant de sa génération obtient le transfert de ses rêves.

Mais il se pourrait que le tableau ne soit pas aussi radieux que cela. Mbappé est l'un des meilleurs joueurs du monde, mais c'est aussi un grand égo, qui pourrait causer plus de problèmes qu'il n'en résoudra. Il s'agit d'une équipe madrilène qui a presque atteint la perfection la saison dernière. La présence de Mbappé pourrait-elle perturber la cohésion qui les a rendus si bons ?