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L’héritier de Kane ! Le Bayern pressenti pour un surprenant coup à prix cassé sur l’attaquant en difficulté Woltemade
Le Bayern lié à une offensive surprise pour Woltemade
Le Bayern Munich envisagerait de passer à l’action à l’avenir pour l’attaquant de Newcastle United Nick Woltemade, afin d’en faire le successeur à long terme de Harry Kane, selon talkSPORT. Bien que Kane continue sur sa lancée prolifique après être devenu le joueur le plus rapide à inscrire 100 buts pour le Bayern, le joueur de 33 ans approche du crépuscule de sa carrière.
Les dirigeants bavarois évaluent des options pour mener leur ligne d’attaque dans les années à venir.
Woltemade, qui a rejoint Newcastle en provenance de Stuttgart l’été dernier, est considéré comme un candidat de premier plan pour un retour en Allemagne.
- Eibner
Un expert affirme que le Bayern pourrait recruter un attaquant à moindre coût
L’expert du football européen Andy Brassell estime que le Bayern finira par s’attacher les services de Woltemade malgré ses récentes difficultés en Angleterre et en Italie. L’international allemand a inscrit huit buts en Premier League lors de sa première saison avec Newcastle, mais n’a marqué que deux fois après le début de l’année avant de rejoindre la Juventus le jour de la date limite du mercato.
Brassell a laissé entendre que le Bayern était auparavant convaincu de pouvoir recruter le joueur de 24 ans et pourrait désormais l’obtenir pour un montant réduit.
« Je pense toujours que Woltemade finira au Bayern à un moment donné », a expliqué Brassell. « Ils étaient convaincus qu’il irait là-bas avant Newcastle. Le Bayern regardera sa situation et pensera qu’il pourra l’avoir pour une bouchée de pain à l’avenir. »
Des débuts difficiles à Turin compliquent le prêt actuel
Woltemade a connu des débuts lents à la Juventus aux côtés de son collègue d’attaque Randal Kolo Muani. L’attaquant n’a disputé que 44 minutes réparties sur deux entrées en jeu, sans cadrer aucune de ses trois tentatives.
Avant son départ en prêt, il a disputé deux matches avec Newcastle cette saison, délivrant une passe décisive lors d’une victoire 2-0 contre Tottenham Hotspur.
Brassell a noté que la Juventus éprouve des difficultés à remodeler son secteur offensif, laissant les deux partenaires d’attaque travailler pour retrouver leur meilleure forme.
- Getty Images Sport
Les attaquants accélèrent leur retour avant le rendez-vous européen
Malgré ses difficultés initiales en Serie A, Woltemade conserve un potentiel considérable à l’approche de ses meilleures années. Le Bayern entend suivre de près sa progression tout au long de son prêt en Italie avant de décider s’il lancera une offre formelle.
L’attaquant espère lancer sa carrière chez la Juventus lorsque le club turinois recevra le NEC Nimègue pour son entrée en lice en Ligue Europa.
Une solide campagne européenne pourrait raviver l’intérêt des principaux prétendants à travers le continent.
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