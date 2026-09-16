Le Bayern Munich envisagerait de passer à l’action à l’avenir pour l’attaquant de Newcastle United Nick Woltemade, afin d’en faire le successeur à long terme de Harry Kane, selon talkSPORT. Bien que Kane continue sur sa lancée prolifique après être devenu le joueur le plus rapide à inscrire 100 buts pour le Bayern, le joueur de 33 ans approche du crépuscule de sa carrière.

Les dirigeants bavarois évaluent des options pour mener leur ligne d’attaque dans les années à venir.

Woltemade, qui a rejoint Newcastle en provenance de Stuttgart l’été dernier, est considéré comme un candidat de premier plan pour un retour en Allemagne.