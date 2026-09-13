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US Sassuolo v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport

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L’ex-Adzic punit la Juventus à la 94e minute : Sassuolo s’impose 3-2 à la dernière seconde

Sassuolo vs Juventus FC
Sassuolo
Juventus FC
Serie A

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4e journée de Serie A

Sassuolo-Juventus 2-2

Buteurs : 65e Esposito (S), 82e Zhegrova (J), 89e Bowie (S), 90e+1 Zhegrova (J)


La Juventus de Luciano Spalletti retrouve les terrains après le match nul à domicile, arraché in extremis, contre Milan, pour tenter de décrocher une troisième victoire en championnat lors de la 4e journée de Serie A, prévue à 20 h 45 au Mapei Stadium de Reggio Emilia, face au Sassuolo d’Alberto Aquilani, qui compte 4 points, avec une victoire, un nul et une défaite. L’objectif de la Juventus est de rejoindre la Lazio en tête du classement avec 10 points, en attendant les matches de l’Inter et de la Roma, programmés demain, mais l’adversaire en face n’a rien de simple. Randal Kolo Muani cherche sa première joie en championnat, attention du côté de Sassuolo à Adzic, prêté justement par la Juventus, d’abord sur le banc.



  • LES BUTS ET LES TEMPS FORTS :

    89e - LE SASSUOLO FA LE BREAK, BOWIE ! Superbe action de Bakola, qui fait la différence sur la gauche en éliminant Bremer, avant de servir en retrait l'ex-joueur du Hellas : une frappe chirurgicale du gauche sur le poteau et 2-1 pour Sassuolo.


    84e - Woltemade manque le but du break en plaçant une tête à côté sur corner, alors qu'il était en excellente position.


    83e - Superbe action d'Alajbegovic, qui déborde sur la gauche et enroule sa frappe, Muric détourne en corner.


    82e - ÉGALISATION DE LA JUVENTUS, ZHEGROVA ! Centre venu de la gauche, Muric repousse des poings devant Kolo Muani et le ballon arrive jusqu'au Kosovar, qui repique sur son pied gauche et frappe fort au but.


    74e - Le but du break de Sassuolo est refusé ! L'ex-joueur Adzic est trouvé dans la profondeur, dans une position suspecte, et choisit de servir Cinquegrano, qui pousse le ballon au fond, mais il était clairement en position de hors-jeu.


    69e - La Juventus proche de l'égalisation avec une puissante frappe du droit de Douglas Luiz à l'entrée de la surface, Muric repousse en corner.


    65e - SASSUOLO OUVRE LE SCORE, ESPOSITO ! Une-deux rapide entre Berardi et Matic, le Serbe glisse parfaitement un ballon en profondeur pour l'ex-joueur de l'Inter, qui, seul face à Vicario, ne se manque pas du droit et inscrit le 1-0. Kalulu le couvrait.


    61e - Encore Alajbegovic, encore une frappe du droit de loin, encore Muric qui repousse.


    47e - Sassuolo répond immédiatement avec une frappe enroulée du gauche de Berardi et Vicario s'interpose en concédant le corner.


    46e - Alajbegovic part en slalom et frappe du droit à l'entrée de la surface, Muric met en corner.


    44e - Encore Conceicao sur la droite, centre dangereux au milieu mais aucun attaquant ne parvient à reprendre.


    37e - Esposito tente sa chance avec une belle frappe du droit de loin : le ballon passe à côté.


    36e - Kolo Muani s'échappe sur la droite et centre pour Conceicao, mais Muric anticipe.


    33e - Occasion gâchée par Koopmeiners : Conceicao déborde sur la gauche et centre au milieu pour le Néerlandais lancé, qui frappe mollement du gauche dans l'axe.


    27e - Une-deux rapide entre Berardi et Esposito à l'entrée de la surface, mais le capitaine de Sassuolo est stoppé au dernier moment par la sortie de Vicario.


    15e - Superbe action d'Alajbegovic sur la gauche : double contact et centre dangereux au milieu, mais personne n'est là pour reprendre.


    7e - Joli mouvement de Berardi, dans l'axe gauche : il se projette vers le but, entre dans la surface, décale le ballon mais Lucumi fait bien écran entre lui et le ballon pour permettre à Vicario de sortir.


    3e - Barre transversale pour Nico Gonzalez ! Superbe frappe de l'Argentin, du droit de l'extérieur de la surface : le ballon effleure la barre.

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  • LA FEUILLE DE MATCH

    Sassuolo-Juventus 2-2

    Buteurs : 65' Esposito (S), 82' Zhegrova (J), 89' Bowie (S), 90+1' Zhegrova (J)


    Sassuolo (4-3-3) : Muric ; Cinquegrano, Leysen, Idzes (de la 81e à Caleta-Car), Doig ; Lipani (de la 55e à Bakola), Matic, Thorstvedt (de la 70e à Adzic) ; Berardi (de la 70e à Dominguez), Esposito (de la 70e à Bowie), Laurienté. Entraîneur : Aquilani


    Juventus (4-2-3-1) : Vicario ; Kalulu, Bremer, Lucumí (de la 46e à Kelly), Çelik ; Douglas Luiz, Koopmeiners (de la 71e à Sarr) ; Conceição (de la 60e à Zhegrova), Nico González (de la 60e à Woltemade), Alajbegovic(de la 87e à Oboavwoduo) ; Kolo Muani. Entraîneur : Spalletti


    Avertis : Lucumi (J), Lipani (S), Douglas Luiz (J)

    Expulsés : -

    Passes décisives : Matic (S), Bakola (S), Kolo Muani (J)

    Arbitre : Sacchi

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