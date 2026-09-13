L’ex-Adzic punit la Juventus à la 94e minute : Sassuolo s’impose 3-2 à la dernière seconde

89e - LE SASSUOLO FA LE BREAK, BOWIE ! Superbe action de Bakola, qui fait la différence sur la gauche en éliminant Bremer, avant de servir en retrait l'ex-joueur du Hellas : une frappe chirurgicale du gauche sur le poteau et 2-1 pour Sassuolo.





84e - Woltemade manque le but du break en plaçant une tête à côté sur corner, alors qu'il était en excellente position.





83e - Superbe action d'Alajbegovic, qui déborde sur la gauche et enroule sa frappe, Muric détourne en corner.





82e - ÉGALISATION DE LA JUVENTUS, ZHEGROVA ! Centre venu de la gauche, Muric repousse des poings devant Kolo Muani et le ballon arrive jusqu'au Kosovar, qui repique sur son pied gauche et frappe fort au but.





74e - Le but du break de Sassuolo est refusé ! L'ex-joueur Adzic est trouvé dans la profondeur, dans une position suspecte, et choisit de servir Cinquegrano, qui pousse le ballon au fond, mais il était clairement en position de hors-jeu.





69e - La Juventus proche de l'égalisation avec une puissante frappe du droit de Douglas Luiz à l'entrée de la surface, Muric repousse en corner.





65e - SASSUOLO OUVRE LE SCORE, ESPOSITO ! Une-deux rapide entre Berardi et Matic, le Serbe glisse parfaitement un ballon en profondeur pour l'ex-joueur de l'Inter, qui, seul face à Vicario, ne se manque pas du droit et inscrit le 1-0. Kalulu le couvrait.





61e - Encore Alajbegovic, encore une frappe du droit de loin, encore Muric qui repousse.





47e - Sassuolo répond immédiatement avec une frappe enroulée du gauche de Berardi et Vicario s'interpose en concédant le corner.





46e - Alajbegovic part en slalom et frappe du droit à l'entrée de la surface, Muric met en corner.





44e - Encore Conceicao sur la droite, centre dangereux au milieu mais aucun attaquant ne parvient à reprendre.





37e - Esposito tente sa chance avec une belle frappe du droit de loin : le ballon passe à côté.





36e - Kolo Muani s'échappe sur la droite et centre pour Conceicao, mais Muric anticipe.





33e - Occasion gâchée par Koopmeiners : Conceicao déborde sur la gauche et centre au milieu pour le Néerlandais lancé, qui frappe mollement du gauche dans l'axe.





27e - Une-deux rapide entre Berardi et Esposito à l'entrée de la surface, mais le capitaine de Sassuolo est stoppé au dernier moment par la sortie de Vicario.





15e - Superbe action d'Alajbegovic sur la gauche : double contact et centre dangereux au milieu, mais personne n'est là pour reprendre.





7e - Joli mouvement de Berardi, dans l'axe gauche : il se projette vers le but, entre dans la surface, décale le ballon mais Lucumi fait bien écran entre lui et le ballon pour permettre à Vicario de sortir.





3e - Barre transversale pour Nico Gonzalez ! Superbe frappe de l'Argentin, du droit de l'extérieur de la surface : le ballon effleure la barre.