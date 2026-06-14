Bouadi a été titulaire à Lille au cours des deux dernières saisons. Il a fait ses débuts trois jours après son seizième anniversaire, en octobre 2023, devenant alors, fait rare, le plus jeune joueur de l’histoire à disputer une compétition européenne (la Ligue Europa Conférence).
Milieu défensif, il se distingue par son dribble, sa capacité à porter le ballon et sa lecture du jeu. Son gabarit imposant lui permet d'exceller dans les duels, comme le montrent ses statistiques.
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Selon Opta, « seuls dix milieux de terrain de Ligue 1 (avec au moins 100 duels) ont affiché un meilleur taux de réussite que lui dans les duels (55,6 %) cette saison, alors qu’il était le plus jeune d’au moins deux ans ».
De plus, parmi les joueurs de Ligue 1 ayant réalisé plus de 50 tacles « réels » (qui récompense les défenseurs pour avoir touché le ballon même si leurs adversaires conservent la possession, et pénalise ceux qui commettent des fautes lors d’un duel), son taux de réussite de 64,8 % dépasse nettement la moyenne de 57,4 % ».
Ces performances attestent du niveau déjà élevé du jeune international marocain, justifient sa sélection pour la Coupe du monde et confirment le bien-fondé de son choix d’opter pour le Maroc plutôt que la France.