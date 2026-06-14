Bouadi a livré une performance remarquable au milieu de terrain, contribuant ainsi à maintenir l'équilibre du Maroc face à l'une des meilleures équipes du monde.

Il a réussi 60 passes précises sur 66 (91 % de réussite), dont 29 dans la moitié de terrain brésilienne avec une précision de 88 %, preuve qu’il n’a pas hésité à percer les lignes adverses plutôt que de se contenter de jouer court.

Les plateformes statistiques lui attribuent un indice compris entre 6,50 et 6,88, ce qui est logique vu son absence de participation directe aux buts. Mais les métriques de construction du jeu révèlent une réalité bien différente.

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