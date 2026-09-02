L’Espagne financera la congélation des ovules des joueuses de la sélection nationale

Le thème de la maternité dans le sport professionnel est devenu ces dernières années de plus en plus central. Pour les athlètes, en effet, la possibilité de préserver leur fertilité peut représenter un outil pour repousser un choix personnel sans devoir nécessairement interrompre ou anticiper leur carrière. L’éventuel accord de la RFEF s’inscrirait précisément dans cette démarche. Selon El Paisil manque toutefois un protocole commun sur la congélation des ovules ou sur les techniques de procréation assistée. Pour l’instant, la principale référence internationale est l’Agence mondiale antidopage (AMA), qui exige la révision des médicaments utilisés et peut accorder des exemptions à usage thérapeutique. Certaines substances utilisées pendant la stimulation ovarienne sont en effet interdites et nécessitent une autorisation préalable, tandis que d’autres peuvent être utilisées sans autorisation.



