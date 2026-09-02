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Spain v England - FIFA Women's World Cup 2027 QualifierGetty Images Sport
Federico Zanon

Traduit par

L’Espagne financera la congélation des ovules des joueuses de la sélection nationale

Espagne

La Fédération espagnole de football (RFEF) travaille à un accord avec une clinique spécialisée dans la fertilité afin de permettre aux joueuses de la sélection espagnole d’accéder à la cryoconservation des ovocytes. L’initiative voit le jour avec l’objectif d’offrir aux joueuses un outil supplémentaire pour concilier carrière sportive, fertilité et projet familial, compte tenu du calendrier biologique de la maternité et des exigences d’une carrière professionnelle au plus haut niveau.

  • Le soutien d’Alexia Putellas

    Parmi celles qui adhèrent au projet, l’attaquante du London City Lionesses et double Ballon d’Or Alexia Putellas : « C’est un énorme progrès, parce que la Fédération comprend que tu sers ton pays en allant à l’encontre de ton horloge biologique, que tu ne peux pas t’arrêter et que tu ne peux pas devenir mère parce que tu as besoin de ton corps pour travailler. »

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  • IL MANQUE UN PROTOCOLE COMMUN

    Le thème de la maternité dans le sport professionnel est devenu ces dernières années de plus en plus central. Pour les athlètes, en effet, la possibilité de préserver leur fertilité peut représenter un outil pour repousser un choix personnel sans devoir nécessairement interrompre ou anticiper leur carrière. L’éventuel accord de la RFEF s’inscrirait précisément dans cette démarche. Selon El Paisil manque toutefois un protocole commun sur la congélation des ovules ou sur les techniques de procréation assistée. Pour l’instant, la principale référence internationale est l’Agence mondiale antidopage (AMA), qui exige la révision des médicaments utilisés et peut accorder des exemptions à usage thérapeutique. Certaines substances utilisées pendant la stimulation ovarienne sont en effet interdites et nécessitent une autorisation préalable, tandis que d’autres peuvent être utilisées sans autorisation.


  • L’exemple du Racing Louisville

    La Fédération espagnole n’est pas la première à emprunter cette voie. En 2021, le Racing Louisville, aux États-Unis, a été le premier club à conclure un accord avec une clinique pour ce type de traitements. Cette année, l’UEFA a en outre recommandé d’intégrer des traitements liés à la fertilité et à la reproduction dans les politiques de travail des différents clubs. Chelsea a également annoncé un accord avec une clinique privée et la création d’un fonds pour couvrir les frais de congélation des ovules.

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