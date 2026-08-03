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L'ère Veysing : le nouveau tigre d'Al-Ittihad prêt à chasser

FEATURES
Al Ittihad vs Al Kholood
Al Ittihad
Al Kholood
Saudi Pro League
J. Wissing
Arabie saoudite
Allemagne

Un nouveau tournant dans l'histoire de l'Ahly

L'entraîneur allemand Jens Wissing (38 ans) a pris les rênes du club d'Al-Ittihad, alors que le géant de Djeddah aspire à se relever et à rebondir après une campagne décevante dans la défense de son titre la saison dernière.

Bien qu'il soit quelque peu méconnu du public de la Roshn Saudi League, Wissing arrive dans le Royaume après sa première expérience d'entraîneur en tant que directeur technique de l'équipe première du club japonais de Gamba Osaka.

Sa nomination représente une nouvelle orientation pour l'équipe des « Tigres », qui cherchera à concourir pour reconquérir le titre de la Roshn League remporté il y a deux saisons.

Le site de la Ligue saoudienne de football professionnel est revenu sur le parcours de Wissing, et sur les raisons pour lesquelles les dirigeants d'Al-Ittihad ont estimé qu'il était l'homme de la situation pour succéder à Sergio Conceição.

  • La mentalité de gagnant

    La première responsabilité de tout entraîneur est de gagner les matches et de remporter les titres, et Vissing arrive après avoir déjà décroché un titre continental seulement six mois après le début de sa carrière d'entraîneur en tant que directeur technique. Cela s'est produit il y a quelques mois en Arabie saoudite, lorsque son équipe, le Gamba Osaka, a battu Al-Nassr en finale de la Ligue des champions de l'AFC 2.

    En tant qu'adjoint de Roger Schmidt à Eindhoven, Vissing a soulevé la Coupe des Pays-Bas, avant d'être sacré champion du championnat du Portugal avec Benfica. Et il ne se fait aucune illusion sur l'ampleur des attentes placées en lui dans un club aussi grand qu'Al-Ittihad, lui qui a déclaré aux joueurs lors de leur stage de préparation en Espagne : « Quelle est notre identité ? C'est une longue histoire, des traditions, de nombreux titres et une mentalité de gagnant. Prenons du plaisir à travailler ensemble, le football est un plaisir. Bien sûr, nous voulons réussir, nous devons gagner les matches et nous voulons remporter quelque chose. »

    À lire aussi : Que s'est-il passé dans les coulisses ? L'Algérie clôt le dossier Xavi

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  • Un nouvel entraîneur pour une nouvelle ère

    Al-Ittihad a remporté deux titres de Roshn Saudi League au cours des quatre dernières saisons, mais il se trouve désormais à un nouveau tournant de sa riche histoire.

    Leur succès durant la période précédente a été porté par des noms tels que Karim Benzema, N'Golo Kanté, Abderrazak Hamdallah et Ahmed Hegazi ; tous des joueurs chevronnés ayant dépassé la trentaine et qui ont désormais quitté le club.

    Sous l'impulsion de son directeur général Domingos Soares de Oliveira, Al-Ittihad a délibérément abaissé la moyenne d'âge de l'équipe, dans le but de tracer une nouvelle voie et une nouvelle direction, ce qui a nécessité un nouveau profil d'entraîneur en phase avec cette vision.

    Soares était directeur général de Benfica lorsque Vissing y était entraîneur adjoint, ce qui a contribué à la décision de le nommer.

    Soares a déclaré : « Nous connaissons M. Vissing depuis un certain temps, et j'ai travaillé avec lui par le passé. Nous savons que c'est un entraîneur jeune, très talentueux et ambitieux, animé d'un fort désir de réussir avec Al-Ittihad. »

  • La prochaine génération

    La mission de Poulsen implique la transition entre les générations, une tâche qu'il a réussie avec le Gamba Osaka, l'exemple le plus marquant étant la décision de remplacer le gardien Masaaki Higashiguchi et l'attaquant Takashi Usami.

    Tous deux sont d'anciens internationaux de la sélection japonaise, comptant 700 matchs avec les clubs, et ils ont été remplacés par un joueur de 18 ans et un autre de 22 ans.

    Dans un entretien accordé à la ligue de football japonaise, Poulsen a évoqué la manière de gérer cet équilibre entre l'expérience et la jeunesse : « Nous avons de formidables joueurs dotés d'une grande expérience, qui apportent beaucoup de savoir et de qualité à l'équipe, et ils sont très importants pour les jeunes joueurs. Mais je dirais qu'il existe une concurrence naturelle au sein de notre équipe. Nos joueurs expérimentés sont très ouverts à l'idée d'encadrer les jeunes joueurs, de les guider et de les soutenir pour leur donner l'espace nécessaire à leur développement. Nous avons d'ailleurs déjà effectué quelques changements à certains postes, puisque nous jouons avec un jeune gardien de but de 18 ans, et j'ai une très bonne expérience en la matière. »

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  • La densité et l'intensité

    Vous pouvez le voir dans ses yeux quand il parle : tout ce que fait Wiesing, il le fait avec intensité et une grande hargne, et il veut que ses équipes reflètent cela. Il a déclaré dans un entretien accordé au magazine allemand Kicker plus tôt cette année : « Le principe global, c'est d'attaquer et de défendre ensemble. Cela signifie que tout, sur le terrain, doit se produire au bon moment, avec une grande cohésion tactique et l'intensité nécessaire. Des éléments comme le positionnement dynamique, la verticalité, le contre-pressing et une défense compacte et orientée vers le ballon jouent un rôle décisif. »

    Il n'est pas surprenant que Wiesing soit issu du système du Red Bull Salzbourg. Au vu de cela, et de son estime pour le statut de l'Ittihad, il semble prêt à séduire les bruyants supporters du club.

    Wiesing a déclaré lors du dernier stage d'entraînement en Espagne : « L'emblème porte un tigre, alors quelles sont les caractéristiques du tigre ? Très puissant, dominateur, patient, et parfois passif. Mais s'il chasse, il bondit de toute sa force sans hésitation, sans la moindre hésitation. Et nous devons prendre ces caractéristiques et les mettre sur le terrain. Parce que nous portons tous ce maillot, et nous devons toujours en être fiers. »

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