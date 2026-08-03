L'entraîneur allemand Jens Wissing (38 ans) a pris les rênes du club d'Al-Ittihad, alors que le géant de Djeddah aspire à se relever et à rebondir après une campagne décevante dans la défense de son titre la saison dernière.

Bien qu'il soit quelque peu méconnu du public de la Roshn Saudi League, Wissing arrive dans le Royaume après sa première expérience d'entraîneur en tant que directeur technique de l'équipe première du club japonais de Gamba Osaka.

Sa nomination représente une nouvelle orientation pour l'équipe des « Tigres », qui cherchera à concourir pour reconquérir le titre de la Roshn League remporté il y a deux saisons.

Le site de la Ligue saoudienne de football professionnel est revenu sur le parcours de Wissing, et sur les raisons pour lesquelles les dirigeants d'Al-Ittihad ont estimé qu'il était l'homme de la situation pour succéder à Sergio Conceição.