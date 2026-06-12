L'Équipe - L'Inter en pole position pour Manu Koné, mais Arsenal reste dans la course

La Coupe du monde constitue un tremplin idéal pour les joueurs désireux de se mettre en évidence. Les performances y réalisées peuvent agiter le marché des transferts. À la veille de l’entrée en lice des Bleus, L’Équipe fait le point sur les joueurs susceptibles de changer de club durant ce mercato estival.

Selon le quotidien français, le départ de Manu Koné semble acté : le milieu de terrain né en 2001 devrait quitter l’AS Rome après deux saisons, avec l’Inter en pole position pour l’accueillir.