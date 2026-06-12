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L'Équipe - L'Inter en pole position pour Manu Koné, mais Arsenal reste dans la course

Inter
Mercato
Roma
Serie A
M. Kone

Selon le quotidien français, l’Inter Milan serait en pole position pour recruter le milieu de terrain, destiné à quitter l’AS Rome. Toutefois, attention à la concurrence d’Arsenal.

La Coupe du monde constitue un tremplin idéal pour les joueurs désireux de se mettre en évidence. Les performances y réalisées peuvent agiter le marché des transferts. À la veille de l’entrée en lice des Bleus, L’Équipe fait le point sur les joueurs susceptibles de changer de club durant ce mercato estival.

Selon le quotidien français, le départ de Manu Koné semble acté : le milieu de terrain né en 2001 devrait quitter l’AS Rome après deux saisons, avec l’Inter en pole position pour l’accueillir.

  • L'Inter en tête du classement

    Sous contrat avec l’AS Rome jusqu’en 2029, Manu Koné pourrait quitter les Giallorossi après deux saisons. Selon la presse française, l’Inter s’était déjà intéressé au milieu de terrain il y a un an, se heurtant alors à un refus malgré une offre de 40 millions d’euros.

    Un an plus tard, les Nerazzurri prépareraient une nouvelle offensive. Dans l’esprit de Chivu, le Français pourrait être l’homme capable de transformer le milieu de terrain de l’Inter, même si la demande de la Roma pourrait constituer un obstacle à cette négociation.

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  • CONCURRENCE À L'ARSENAL

    Selon L'Équipe, l'Inter ne serait pas la seule clubintéressé par le joueur.Arsenal aurait également manifesté son intérêt pour le milieu de terrain, qui pourrait renforcer l'effectif d'Arteta, chargé de défendre le titre de champion d'Angleterre la saison prochaine.