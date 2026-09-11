AFP
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L’entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi, frustré par la stupide blessure de Mykhailo Mudryk à l’entraînement
De Zerbi frustré par la blessure de Mudryk
Mudryk a disputé sa première apparition officielle en 22 mois lors du match nul 0-0 contre Nottingham Forest samedi, après avoir purgé une suspension à la suite d’un contrôle positif à la substance interdite meldonium. Cependant, l’ailier s’est blessé à la cheville lors d’une récente séance d’entraînement et sera absent au moins jusqu’en octobre.
De Zerbi s’est dit profondément frustré par ce sérieux contretemps. « Avec Mudryk, c’était une blessure stupide et nous espérons qu’il pourra revenir dès que possible. Pour lui et pour nous », a expliqué De Zerbi lors de sa conférence de presse vendredi. « Pour lui parce qu’il a trop souffert et pour nous parce que nous avons perdu un joueur important. »
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Tottenham attend sa première victoire en championnat
De Zerbi a développé le caractère frustrant du problème, révélant que Mudryk s'était blessé lors d'un incident totalement anodin sur le terrain. « En jouant, sans tacle, sans mouvement différent, il a ressenti une douleur à la cheville, puis deux jours plus tard il a passé l'examen médical (scanner) et nous avons compris le problème », a ajouté De Zerbi.
« Une blessure stupide, mais nous ne sommes pas stupides, hein ? Quand nous avons signé Mudryk, nous savions déjà qu'il pourrait être difficile de revenir immédiatement comme un joueur normal. » Malgré le fait que Tottenham n'ait ni gagné ni marqué lors de ses trois premiers matches de Premier League, De Zerbi insiste sur le fait que le club dispose d'un effectif solide et reste positif.
Maddison est de retour alors que Richarlison se rapproche d’un départ
Si la perte de Mudryk constitue un coup dur majeur, Tottenham a reçu un renfort de taille avec le retour de James Maddison. De Zerbi a confirmé que Maddison est disponible pour le prochain match contre Everton, en soulignant que le meneur de jeu pourrait même évoluer sur le flanc gauche si nécessaire.
Pendant ce temps, l’avenir de Richarlison reste totalement incertain. L’attaquant a jusqu’à la fin de la journée de vendredi pour boucler un transfert vers le Brésil avant la fermeture de leur mercato. Interrogé au sujet de Richarlison, De Zerbi a reconnu qu’un transfert ne dépendait pas de lui, affirmant que le club avait beaucoup fait pour le joueur au cours des deux derniers mois.
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Quelle est la suite pour Tottenham ?
Tottenham reçoit Everton en Premier League et cherche désespérément sa première victoire ainsi que son premier but de la nouvelle saison. Après ce choc face à Everton, De Zerbi et son équipe devront effectuer un déplacement périlleux à Anfield pour défier Liverpool en Coupe de la Ligue mardi, avant de rentrer à domicile pour affronter Aston Villa. De Zerbi devra gérer ces échéances avec soin sans Mudryk.
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