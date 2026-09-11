Mudryk a disputé sa première apparition officielle en 22 mois lors du match nul 0-0 contre Nottingham Forest samedi, après avoir purgé une suspension à la suite d’un contrôle positif à la substance interdite meldonium. Cependant, l’ailier s’est blessé à la cheville lors d’une récente séance d’entraînement et sera absent au moins jusqu’en octobre.

De Zerbi s’est dit profondément frustré par ce sérieux contretemps. « Avec Mudryk, c’était une blessure stupide et nous espérons qu’il pourra revenir dès que possible. Pour lui et pour nous », a expliqué De Zerbi lors de sa conférence de presse vendredi. « Pour lui parce qu’il a trop souffert et pour nous parce que nous avons perdu un joueur important. »