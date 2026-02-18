Getty Images Sport
L'entraîneur de Séville écope d'une suspension de sept matchs après avoir reçu un carton rouge lors d'un match houleux de la Liga. Deux joueurs ont également été suspendus
Décomposition de la sanction de sept matchs
Almeyda a reçu un carton rouge lors du match de son équipe contre la Real Sociedad après avoir vivement contesté les décisions de l'arbitre. L'incident s'est aggravé lorsqu'il est entré sur le terrain et a continué à protester pendant près d'une minute. Après son expulsion, l'entraîneur argentin de 52 ans s'est précipité sur le terrain du stade Ramon Sanchez Pizjuan, où il s'est confronté avec colère à l'arbitre pendant plus d'une minute, ce qui a incité les officiels et les observateurs à examiner de plus près son comportement.
La suspension totale d'Almeyda est divisée en plusieurs infractions spécifiques relevées par les officiels. Elle comprend trois matchs pour « outrage », qui reste la partie la plus grave de la décision et découle des mots ou des gestes enregistrés après le carton rouge. En outre, il a écopé de deux matchs pour protestations, cause initiale de son expulsion, ainsi que d'un match pour « conduite contraire à l'esprit sportif », en raison du coup de pied qu'il a donné à une bouteille d'eau et de sa confrontation avec les arbitres assistants. Le dernier match a été ajouté pour « refus de se rendre au vestiaire », après qu'il soit resté dans le tunnel et ait retardé sa sortie de la zone technique.
Séville va faire appel de la suspension d'Almeyda
Séville a déjà tenté de défendre son entraîneur en présentant des preuves vidéo qui, selon lui, contredisent le rapport officiel de l'arbitre. En conséquence, le club andalou a confirmé qu'il ferait appel de cette décision auprès de la commission d'appel et qu'il était prêt à porter l'affaire devant les plus hautes instances sportives si nécessaire afin de réduire la durée de la suspension, qui couvre actuellement la moitié des 14 journées restantes.
Dans un communiqué, Séville a déclaré : « Après avoir pris connaissance de la suspension de sept matchs infligée à notre entraîneur principal par la commission disciplinaire à la suite de son carton rouge reçu le week-end dernier contre Alavés, le club tient à faire la déclaration suivante.
Nous soutenons totalement notre entraîneur principal contre une sanction que nous considérons comme excessive.
Nous partageons les regrets et les excuses exprimés par l'entraîneur lui-même après le match concernant sa propre réaction.
Le service juridique du club épuisera tous les recours possibles pour faire appel de ce qu'il considère comme une sanction excessive, tant en termes de nombre de matchs imposés que de la manière dont les faits ont été décrits.
Nous respectons les autorités judiciaires sportives et leurs décisions, mais nous utiliserons tous les moyens à notre disposition pour défendre nos droits légitimes et ceux de notre entraîneur. »
Comparaisons historiques dans le football espagnol
Cette suspension de sept matchs représente l'une des sanctions les plus sévères infligées à un entraîneur dans le football professionnel espagnol ces dernières années. Pour trouver un cas similaire, il faut remonter à la saison 2014-2015, lorsque Diego Simeone, compatriote et ami d'Almeyda, avait été suspendu pour huit matchs. Lors d'un match de la Supercoupe d'Espagne entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid, Simeone avait été expulsé pour avoir protesté « de manière ostensible, les bras levés, ignorant les instructions du quatrième arbitre qui l'avait averti à plusieurs reprises de cesser son attitude ».
La situation de Simeone s'est considérablement aggravée en raison de sa réaction physique. L'arbitre Fernandez Borbalan a noté dans son rapport qu'« une fois expulsé, il s'est adressé au quatrième arbitre, le frappant deux fois à la tête avec la main ouverte. Par la suite, avant de regagner les vestiaires, il a applaudi à plusieurs reprises en signe de désaccord avec la décision prise ». En effet, le patron de l'Atlético avait frappé le quatrième arbitre à deux reprises à l'arrière de la tête, ce qui a conduit à une mesure disciplinaire historique qui est restée la référence jusqu'à la récente explosion de colère d'Almeyda.
Impact sur la survie et les objectifs de Séville
Avec 14 journées restantes dans la saison de Liga, perdre Almeyda pour sept de ces matchs représente un cauchemar logistique pour le club de Nervion. Le manager sera contraint de regarder depuis les tribunes alors que son équipe entre dans une phase décisive de la saison. L'équipe juridique de Séville travaille sans relâche pour que l'appel soit entendu avant le prochain match, arguant que le rapport de l'arbitre ne reflète pas fidèlement les événements filmés lors de la défaite contre Alaves.
Almeyda n'est pas le seul à manquer le prochain match contre Getafe, puisque Joan Jordan et Juanlu ont été suspendus respectivement pour deux et un matchs après avoir été expulsés lors du match contre Alavés.
