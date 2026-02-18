L'entraîneur de Séville écope d'une suspension de sept matchs après avoir reçu un carton rouge lors d'un match houleux de la Liga. Deux joueurs ont également été suspendus

Séville a déjà tenté de défendre son entraîneur en présentant des preuves vidéo qui, selon lui, contredisent le rapport officiel de l'arbitre. En conséquence, le club andalou a confirmé qu'il ferait appel de cette décision auprès de la commission d'appel et qu'il était prêt à porter l'affaire devant les plus hautes instances sportives si nécessaire afin de réduire la durée de la suspension, qui couvre actuellement la moitié des 14 journées restantes.

Dans un communiqué, Séville a déclaré : « Après avoir pris connaissance de la suspension de sept matchs infligée à notre entraîneur principal par la commission disciplinaire à la suite de son carton rouge reçu le week-end dernier contre Alavés, le club tient à faire la déclaration suivante.

Nous soutenons totalement notre entraîneur principal contre une sanction que nous considérons comme excessive.

Nous partageons les regrets et les excuses exprimés par l'entraîneur lui-même après le match concernant sa propre réaction.

Le service juridique du club épuisera tous les recours possibles pour faire appel de ce qu'il considère comme une sanction excessive, tant en termes de nombre de matchs imposés que de la manière dont les faits ont été décrits.

Nous respectons les autorités judiciaires sportives et leurs décisions, mais nous utiliserons tous les moyens à notre disposition pour défendre nos droits légitimes et ceux de notre entraîneur. »