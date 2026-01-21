Arne Slot Liverpool GFXGOAL
L'ennui mortel : pourquoi Liverpool pourrait virer Arne Slot malgré une série d'invincibilité

Samedi, au coup de sifflet final du match nul contre Burnley (1-1), Anfield a fait entendre sa colère. Pourtant, Arne Slot, l'entraîneur qui a ramené le titre la saison passée, a choisi le déni, assurant ne pas avoir entendu les huées. Une posture dangereuse alors que son équipe, bien qu'invaincue depuis 12 rencontres, produit un football si terne qu'il rappelle les heures sombres de l'ère Roy Hodgson. Avec seulement 5 victoires sur les 17 derniers matchs et une quatrième place en trompe-l'œil, Slot a épuisé son crédit. S'il ne réintègre pas Mohamed Salah et ne ravive pas la flamme offensivement, l'ennui aura raison de lui bien avant les résultats.

La scène avait quelque chose de surréaliste. Liverpool venait de concéder un match nul frustrant contre le relégable Burnley, et les tribunes grondaient. Pourtant, face à la presse, Arne Slot a joué la carte de l'autruche : « Dans ma tête, ce n'étaient pas des sifflets. » Peut-être pensait-il que les fans criaient "Boo-urnley" ? L'heure n'est plus à la plaisanterie.

Le paradoxe est total : Liverpool traverse une série d'invincibilité de 12 matchs, une statistique qui devrait garantir la sérénité. Mais à Anfield, la manière compte autant que le résultat. Le public, sevré du "Heavy Metal Football" de Klopp, ne supporte plus ce jeu de possession stérile incapable de briser les blocs bas. Le nul de samedi n'était pas un accident, c'était la confirmation d'une tendance lourde : Liverpool est devenu une équipe ennuyeuse. Et pour un club bâti sur l'émotion, c'est un péché capital.

    Le spectre de Roy Hodgson et l'ennui

    Les comparaisons commencent à fleurir, et elles font mal. Ce Liverpool 2026 rappelle à certains observateurs, comme Jan Molby, la triste époque de Roy Hodgson. « L'ennui s'est installé », écrit l'ancien milieu des Reds. « Je me surprends à décrocher pendant les matchs. »

    Avec 21 points pris sur 51 possibles récemment, le rythme est celui d'un ventre mou, pas d'un champion en titre. Slot a voulu "resserrer la défense" après une série de défaites à l'automne, mais il a tellement bridé son équipe qu'elle a perdu son âme. Ne pas perdre est une chose ; refuser de gagner en est une autre. Concèder des nuls à domicile contre les promus est devenu une habitude toxique qui installe un cercle vicieux d'insécurité : plus le match avance sans but, plus l'équipe tremble, et plus Anfield s'éteint.

    Wirtz et les latéraux : les seules lueurs d'espoir

    Tout n'est pourtant pas noir. Si le collectif est grippé, les individualités achetées à prix d'or l'été dernier commencent enfin à justifier l'investissement. Florian Wirtz est l'arbre qui cache la forêt. Auteur de l'ouverture du score et de quatre buts sur ses six derniers matchs, l'Allemand prend enfin le jeu à son compte (60 passes dans le dernier tiers samedi).

    Il est bien aidé par le réveil des latéraux. Milos Kerkez, après avoir éteint Saka la semaine précédente, et Jeremie Frimpong ont créé 10 occasions à eux deux contre Burnley. Ces signes de vie individuels prouvent que le talent est là. Le problème est structurel et managérial : Slot n'arrive pas à assembler ces pièces brillantes pour former une machine cohérente.

    L'armistice obligatoire avec Mohamed Salah

    La situation exige des mesures radicales, et la première concerne Mohamed Salah. La relation entre le coach et la star égyptienne est glaciale, mais Slot n'a plus le luxe de l'ego. Avec une attaque qui peine à tuer les matchs (Gakpo a encore vendangé une offrande de Wirtz), laisser son meilleur finisseur sur le banc est un suicide professionnel.

    Pour le choc de Ligue des Champions contre Marseille mercredi, Salah doit débuter. Slot a besoin de buts pour sauver sa tête, et Salah a besoin de jouer. C'est un mariage de raison. Le Néerlandais devra peut-être sacrifier un peu de son pressing chéri pour accommoder le Pharaon, mais c'est le prix à payer pour stopper l'hémorragie de confiance.

    Gagner ne suffit plus, il faut convaincre

    Arne Slot bénéficie encore d'un peu de crédit grâce au titre de l'an dernier et à sa gestion digne durant l'été tumultueux. Mais ce crédit fond comme neige au soleil. Les supporters ne réclament pas encore sa tête en masse, mais l'indifférence guette, ce qui est pire que la colère.

    Le message est clair : le titre est perdu, mais la saison peut encore être sauvée par une épopée en Coupe ou en Europe. Cependant, sans une amélioration drastique du contenu et de l'intensité, les "sifflets imaginaires" de Slot deviendront très vite des "Arne Out" bien réels. Avec Xabi Alonso désormais libre, l'ombre d'un remplaçant idéal plane déjà au-dessus de la zone technique. Slot doit réveiller Anfield, et vite.

