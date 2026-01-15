Arne Slot espérait sans doute une soirée tranquille contre Barnsley, pensionnaire de troisième division. À la place, il a eu droit à une nouvelle exposition des carences de son équipe. L'erreur inexplicable de Dominik Szoboszlai — une talonnade ratée dans ses propres six mètres — a offert un but gag aux visiteurs et résumé la fébrilité actuelle des Reds. « C'est un choix bizarre, je préfère garder mon opinion pour moi », a grimacé Slot.

Le score final de 4-1, embelli par les entrées tardives des stars, ne masque pas la réalité : Liverpool a peiné à briser un bloc bas, une habitude cette saison. Mais le vrai problème de Slot ne se trouvait pas sur la pelouse d'Anfield lundi soir. Il se trouvait dans les brèves d'actualité en provenance de Madrid.