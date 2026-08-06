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Arsenal FC v FC Shakhtar Donetsk - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD3Getty Images Sport
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L'élève de Slot et le bourreau du Barça : qu'attend Al Ahly avec Posecki ?

FEATURES
M. Pusic
Al Ahli
Saudi Pro League
Pays-Bas
Arabie saoudite

Une nouvelle étape dans l'histoire du Raqi

Le choix par Al-Ahli d'Arabie saoudite du Néerlandais Marino Pusic n'était pas qu'une solution rapide après le départ de Matthias Jaissle, mais un pari sur un entraîneur porteur d'une école de football bien définie, adepte du jeu offensif et du pressing haut, après s'être fait un nom lors de plusieurs étapes européennes, jusqu'à conduire le Shakhtar Donetsk à une victoire face au Barça en Ligue des champions.

Et bien que le nom de Pusic n'ait pas l'aura médiatique de certains grands entraîneurs, son parcours révèle une personnalité d'entraîneur dotée d'idées claires et d'expériences variées, ce qui a poussé la direction d'Al-Ahli à lui confier la mission de diriger « Al-Raqi » dans l'une des périodes les plus difficiles que traverse le club.

  • FBL-EUR-C1-SHAKHTAR-BRESTAFP

    De l'école de Slot à la direction d'Al Ahly

    Bosic a débuté son parcours d'entraîneur au sein de l'école néerlandaise, où il a officié comme adjoint de son compatriote Arne Slot à l'AZ Alkmaar, avant de l'accompagner également à Feyenoord, une période durant laquelle il a acquis nombre des détails tactiques qui ont fait de Slot l'un des entraîneurs les plus en vue d'Europe.

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    Il a ensuite entamé sa carrière comme entraîneur principal, menant le FC Twente à retrouver l'élite du championnat néerlandais, avant de vivre ses étapes les plus importantes avec le Shakhtar Donetsk ukrainien, où il a été sacré champion d'Ukraine, a remporté à deux reprises la Coupe d'Ukraine et a affiché des performances remarquables en Ligue des champions.

    Son moment européen le plus marquant est survenu lorsqu'il a conduit le Shakhtar à la victoire face au Barça en phase de groupes de l'édition 2023-2024, un résultat qui a confirmé la capacité de l'entraîneur à gérer les grands rendez-vous et à rivaliser avec les clubs géants.

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  • Une identité offensive claire

    Bosic s'appuie sur une philosophie offensive fondée sur la possession positive, le pressing haut et la volonté permanente de marquer un but de plus que l'adversaire, des idées qu'il a exposées à plus d'une reprise durant sa période à la tête du Chakhtar.

    Le technicien néerlandais estime que le football offensif ne peut réussir sans une défense solide, c'est pourquoi il associe toujours le pressing précoce à la récupération rapide du ballon dans la moitié de terrain adverse, afin de maintenir l'adversaire sous une pression constante.

    Bosic ne croit pas non plus à l'existence d'un système figé, il préfère au contraire la souplesse tactique, en s'appuyant le plus souvent sur le 4-3-3, avec la possibilité de basculer vers le 4-2-3-1 selon la nature de l'adversaire et les circonstances du match.

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    Pourquoi convient-il à Al Ahly ?

    Ce qui distingue peut-être le plus Bosic, c'est que ses idées correspondent en grande partie à l'identité d'Al Ahly ces dernières saisons, car l'équipe possède des éléments offensifs remarquables et des joueurs qui excellent dans la possession et les déplacements entre les lignes, autant d'aspects qui s'accordent avec la méthode de l'entraîneur.

    Il accorde également une grande liberté aux latéraux pour se projeter et créer des occasions, et attache une grande importance aux déplacements sans ballon et aux permutations de postes, en s'appuyant par ailleurs sur une condition physique élevée et une discipline collective, autant d'éléments qui pourraient aider Al Ahly à retrouver rapidement son identité.

    En revanche, le véritable défi qui attend Bosic reste de gagner la confiance des supporters après le départ de Jaïssle et de prouver que ce qu'il a réalisé en Europe peut également fonctionner au sein de la Roshn Saudi League, où la nature de la compétition et la pression sont différentes, et où l'obtention de résultats devient le premier critère pour juger n'importe quel entraîneur.

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