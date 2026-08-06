Le choix par Al-Ahli d'Arabie saoudite du Néerlandais Marino Pusic n'était pas qu'une solution rapide après le départ de Matthias Jaissle, mais un pari sur un entraîneur porteur d'une école de football bien définie, adepte du jeu offensif et du pressing haut, après s'être fait un nom lors de plusieurs étapes européennes, jusqu'à conduire le Shakhtar Donetsk à une victoire face au Barça en Ligue des champions.
Et bien que le nom de Pusic n'ait pas l'aura médiatique de certains grands entraîneurs, son parcours révèle une personnalité d'entraîneur dotée d'idées claires et d'expériences variées, ce qui a poussé la direction d'Al-Ahli à lui confier la mission de diriger « Al-Raqi » dans l'une des périodes les plus difficiles que traverse le club.