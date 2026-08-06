Bosic a débuté son parcours d'entraîneur au sein de l'école néerlandaise, où il a officié comme adjoint de son compatriote Arne Slot à l'AZ Alkmaar, avant de l'accompagner également à Feyenoord, une période durant laquelle il a acquis nombre des détails tactiques qui ont fait de Slot l'un des entraîneurs les plus en vue d'Europe.

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Il a ensuite entamé sa carrière comme entraîneur principal, menant le FC Twente à retrouver l'élite du championnat néerlandais, avant de vivre ses étapes les plus importantes avec le Shakhtar Donetsk ukrainien, où il a été sacré champion d'Ukraine, a remporté à deux reprises la Coupe d'Ukraine et a affiché des performances remarquables en Ligue des champions.

Son moment européen le plus marquant est survenu lorsqu'il a conduit le Shakhtar à la victoire face au Barça en phase de groupes de l'édition 2023-2024, un résultat qui a confirmé la capacité de l'entraîneur à gérer les grands rendez-vous et à rivaliser avec les clubs géants.