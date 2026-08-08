L'effet du transfert de Rodri : la recette magique de Deco au service de la politique du Barça

L'arrivée tant attendue de Rodri au sein du projet sportif du FC Barcelone commence déjà à faire sentir ses effets.

Il ne fait aucun doute que l'entraîneur Hansi Flick disposera d'un renfort de très haut niveau dans les rangs de l'équipe, même si ce transfert, inattendu à tous points de vue, imposera quelques ajustements nécessaires au plan initial.

Le journal Sport écrit : « Le directeur sportif Deco devra continuer à appliquer sa recette magique pour concilier les souhaits des différentes parties, à savoir davantage de ventes afin de générer de nouveaux revenus. »

L'arrivée de Rodri, qui pourrait déjà se concrétiser au cours du week-end, viendra accentuer le trop-plein qui existe au milieu de terrain du Barça.

C'est pourquoi il faudra alléger l'effectif du club catalan, et il est évident qu'il y aura de nombreux départs de joueurs, plus que prévu, que ce soit sous forme de prêt ou de vente définitive.