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imago-sport-1047741483.jpgZUMA Press Wire

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L'effet du transfert de Rodri : la recette magique de Deco au service de la politique du Barça

Mercato
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Rodri
T. Marques
Deco
Espagne

L'arrivée tant attendue de Rodri au sein du projet sportif du FC Barcelone commence déjà à faire sentir ses effets. 

Il ne fait aucun doute que l'entraîneur Hansi Flick disposera d'un renfort de très haut niveau dans les rangs de l'équipe, même si ce transfert, inattendu à tous points de vue, imposera quelques ajustements nécessaires au plan initial. 

Le journal Sport écrit : « Le directeur sportif Deco devra continuer à appliquer sa recette magique pour concilier les souhaits des différentes parties, à savoir davantage de ventes afin de générer de nouveaux revenus. »

L'arrivée de Rodri, qui pourrait déjà se concrétiser au cours du week-end, viendra accentuer le trop-plein qui existe au milieu de terrain du Barça.

C'est pourquoi il faudra alléger l'effectif du club catalan, et il est évident qu'il y aura de nombreux départs de joueurs, plus que prévu, que ce soit sous forme de prêt ou de vente définitive.

  • imago-sport-1072230279.jpgAFLOSPORT

    Il est temps pour Tommy Marquez de partir

    Ces derniers jours, Deco et Flick ont tenu plusieurs réunions avec les jeunes joueurs qui avaient participé au début de la préparation de la saison, afin de clarifier leur situation pour l'exercice en cours.

    Certains d'entre eux, comme Diarra, Alex Gonzalez et Gustavo, savent déjà qu'ils doivent réintégrer les rangs du Barça Atlètic, tandis que d'autres, comme Toni Fernandez, ont compris que le moment était venu de chercher une nouvelle destination.

    Il est certain que Marquez a besoin de continuer à progresser, et à Barcelone, les minutes de jeu au milieu de terrain feront l'objet d'une forte concurrence, ce qui constitue une raison importante pour aller chercher un nouvel environnement loin du Spotify Camp Nou. 

    Mais l'autre grande raison qui pousse au départ du joueur de l'académie n'est autre que la génération de revenus financiers supplémentaires, permettant au club de financer des transferts qui n'étaient pas sur la table il y a quelques semaines.

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  • imago-sport-1074349338.jpgSergio Ros

    Le Barça a besoin de lever des fonds

    Le Barça a besoin de récolter des fonds, et Tommy Marqués pourrait être l'une des bonnes ressources pour y parvenir. La clause libératoire de son contrat s'élève à 20 millions d'euros, même si le club serait prêt à finaliser son départ pour un montant bien inférieur.

    Au cours des dernières heures, des informations ont d'ailleurs fait état de supposées offres de Manchester City, du Borussia Dortmund et du Sporting Braga.

    Du côté du Portugal, il a été confirmé que Braga est prêt à mener une opération similaire à celle réalisée l'été dernier lorsqu'il a recruté Pau Víctor pour 12 millions d'euros, plus 3 millions supplémentaires sous forme de bonus.

    Et le départ de Tommy Marqués ne sera peut-être pas le seul dans l'entrejeu du Barça, puisque le nom de Casadó figure dans toutes les spéculations concernant les joueurs susceptibles de quitter le club catalan, ce qui constituerait une autre source de revenus importante pour le budget de la saison prochaine.

    Pour l'heure, les négociations ne sont pas encore conclues, mais tous les indicateurs laissent penser que le joueur formé à l'académie du Barça se dirigera vers le football saoudien pour un montant proche de 40 millions d'euros.

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