Le bon début de saison du Real Madrid en Liga, avec des victoires face à l'Espanyol et à la Real Sociedad, a mis en lumière le trio composé de Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Vinicius Junior, tous trois brillants sous la houlette de l'entraîneur José Mourinho.

Mbappé s'est illustré lors de la victoire 4-1 des Merengues face à la Real Sociedad en inscrivant un triplé, tandis que l'ailier brésilien a marqué un but et délivré une passe décisive. Le milieu de terrain anglais, lui, a signé sa meilleure performance sous le maillot du Real Madrid ces derniers mois, après avoir offert deux passes décisives.

Les trois joueurs ont reçu les éloges de Mourinho, qui semble avoir trouvé la bonne recette pour instaurer l'harmonie entre son trio offensif sur le terrain.

Le journal Mundo Deportivo a rapporté que la nouvelle recrue Yan Diomandé a pâti de l'éclat du trio Mbappé, Bellingham et Vinicius, qui a monopolisé les gros titres et l'actualité.

Diomandé est arrivé au Real Madrid avec le titre de transfert le plus cher de l'histoire du club, pour un montant de 125 millions d'euros, mais cela ne lui a pas garanti une place de choix dans l'effectif de l'équipe.

Bien que le recrutement de ce joueur de 19 ans soit perçu comme un pari à la fois sur l'avenir et sur le présent, Diomandé se retrouve pour l'heure derrière Vinicius et Arda Güler, les deux joueurs qui occupent les ailes dans le schéma en 4-2-3-1 adopté par Mourinho lors des deux premiers matches officiels de la saison.