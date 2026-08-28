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RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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L'éclat du BMV : Diomandé, victime du brio du trio du Real

FEATURES
LaLiga
Real Madrid
Yan Diomandé
Kylian Mbappé
Vinicius Junior
J. Bellingham
Espagne

Le bon début de saison du Real Madrid en Liga, avec des victoires face à l'Espanyol et à la Real Sociedad, a mis en lumière le trio composé de Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Vinicius Junior, tous trois brillants sous la houlette de l'entraîneur José Mourinho.

Mbappé s'est illustré lors de la victoire 4-1 des Merengues face à la Real Sociedad en inscrivant un triplé, tandis que l'ailier brésilien a marqué un but et délivré une passe décisive. Le milieu de terrain anglais, lui, a signé sa meilleure performance sous le maillot du Real Madrid ces derniers mois, après avoir offert deux passes décisives.

Les trois joueurs ont reçu les éloges de Mourinho, qui semble avoir trouvé la bonne recette pour instaurer l'harmonie entre son trio offensif sur le terrain.

Le journal Mundo Deportivo a rapporté que la nouvelle recrue Yan Diomandé a pâti de l'éclat du trio Mbappé, Bellingham et Vinicius, qui a monopolisé les gros titres et l'actualité.

Diomandé est arrivé au Real Madrid avec le titre de transfert le plus cher de l'histoire du club, pour un montant de 125 millions d'euros, mais cela ne lui a pas garanti une place de choix dans l'effectif de l'équipe.

Bien que le recrutement de ce joueur de 19 ans soit perçu comme un pari à la fois sur l'avenir et sur le présent, Diomandé se retrouve pour l'heure derrière Vinicius et Arda Güler, les deux joueurs qui occupent les ailes dans le schéma en 4-2-3-1 adopté par Mourinho lors des deux premiers matches officiels de la saison.

  • imago-sport-1082024591.jpgAFLOSPORT

    Diomandé entre dans les plans de Mourinho de façon limitée

    Diomandé entre de façon limitée dans les plans de Mourinho. Face à l'Espanyol, la recrue est entrée en jeu en seconde période, alors que le score était de 1-1.

    Contre la Real Sociedad, et après que la rencontre eut été pliée depuis le milieu de la seconde période, il est entré à la 84e minute à la place de Vinicius Junior.

    Ainsi, Yan Diomandé a participé à un peu plus d'une demi-heure au total, lors des deux premières journées de la Liga.

    L'ailier ivoirien pâtit des conséquences du niveau offensif élevé affiché par le Real Madrid, et il lui faut attendre sa chance sur le banc des remplaçants, exactement comme c'est le cas pour Brahim Díaz, qui n'a pas joué face à l'Espanyol, avant de faire ses débuts contre la Real Sociedad.

    Le nouveau poste d'Arda Güler représente également un obstacle pour que Diomandé obtienne un rôle plus important.

    Mourinho a en effet trouvé sur l'aile droite la place idéale pour le milieu de terrain turc, qui part de ce poste puis se déplace vers des zones plus reculées au milieu de terrain lorsque le Real Madrid a le ballon.

    Il ne reste plus à Diomandé qu'à faire preuve de patience et à attendre sa chance, jusqu'à ce que Mourinho recoure à la politique de rotation lors des prochains matches.

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