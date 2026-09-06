La défaite du Real Madrid face au Real Betis n'était pas qu'une simple perte de trois points dans la course au championnat, mais bien le premier véritable test pour la personnalité du projet de José Mourinho lors de son second mandat.

Après un début parfait durant lequel l'équipe a fait le plein de points lors de ses trois premiers matchs, la chute est survenue en Andalousie sur le score de 1-0, dans une rencontre où le Real Madrid a connu de longues périodes de domination et s'est procuré des occasions, mais où il a manqué de réalisme dans les derniers mètres, au point que Kylian Mbappé a manqué un penalty dans le temps additionnel, tandis que Troy Parrott a inscrit l'unique but du Betis à la 81e minute.

Le problème ne réside donc pas dans la défaite d'un match, mais plutôt dans la manière dont le Real Madrid va gérer sa première chute.

Mourinho lui-même a estimé que son équipe avait livré un bon match, mais le football ne récompense pas la possession et les occasions par des points, ce qui rend les prochaines rencontres plus importantes que le résultat face au Betis lui-même.