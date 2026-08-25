L’avis médical : « Yildiz reviendra dans de meilleures conditions qu’avant »

« Il faut comprendre s’il s’agit d’un traumatisme direct ou d’un changement de direction », précise encore le docteur Tencone. « D’après les images, on ne comprend pas avec précision de quoi il s’agit, si c’est une fracture de fatigue ou une conséquence du choc. Sans le savoir avec précision, toutes les hypothèses restent ouvertes. Les délais ne sont pas très différents et je pense qu’ils ne seront pas inférieurs à trois mois. Nous faisons naturellement référence à un rétablissement total, à un retour sur le terrain, au fait d’être prêt à jouer. Si cela devait ensuite arriver plus vite, tant mieux : mais un os exige ces délais pour se ressouder et pour supporter les charges de travail d’un professionnel de son niveau. »





Et enfin : « Il souffre d’une tendinopathie du tendon rotulien et, parallèlement, il pourrait poursuivre les thérapies, afin de revenir sur le terrain guéri de ses deux problèmes ».



