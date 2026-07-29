Les calculs des grands joueurs évoluent rapidement sur le marché des transferts, car les contrats de longue durée et les projets ambitieux ne garantissent pas nécessairement la continuité de la relation entre les deux parties, surtout lorsque les priorités changent.
Malgré l'essor qu'a connu le football saoudien dans le recrutement des plus grandes stars mondiales, certains joueurs continuent de considérer les pelouses européennes comme l'étape la plus importante de leur carrière professionnelle.
Dans ce contexte, l'actuel mercato estival pourrait redessiner l'avenir de la star d'Al-Hilal, Theo Hernandez, dont plusieurs rapports ont affirmé au cours des dernières heures qu'il proposait ses services à un géant européen, dans l'espoir de revenir sur le Vieux Continent.