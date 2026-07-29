Après seulement un an avec Al-Hilal, Theo Hernandez se prépare déjà à revenir en Europe. Le latéral français rêve de retrouver le très haut niveau et se serait proposé à l'un des grands clubs italiens, selon le site Foot Mercato.

Un an seulement après son arrivée en Arabie saoudite, Theo Hernandez a déjà commencé à se tourner vers l'avenir. Le latéral gauche français avait signé un contrat de longue durée avec Al-Hilal, convaincu par un nouveau défi sur les plans sportif, familial et financier après une aventure marquante sous les couleurs de l'AC Milan. L'international français était arrivé à l'été 2025 avec l'ambition de découvrir un championnat en pleine croissance, et avait accepté d'ouvrir un nouveau chapitre important de sa carrière.

Le même site poursuit : « Mais cette expérience, aussi lucrative soit-elle, ne semble pas avoir totalement répondu à ses attentes. À l'approche de ses 29 ans, Theo Hernandez estime encore avoir plusieurs années à passer au plus haut niveau, et ne cache plus son désir de retrouver les grandes scènes européennes. Sa participation à la Coupe du monde a d'ailleurs renforcé cette conviction. »

Malgré son départ du continent européen, l'ancien sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a maintenu sa confiance en lui, convaincu que le défenseur est toujours capable d'apporter sa percussion, sa puissance et son expérience au plus haut niveau.

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