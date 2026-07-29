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Al-Hilal v Al-Kholood - Saudi Arabia King's Cup FinalGetty Images Sport

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L'aventure saoudienne n'a pas rassasié ses ambitions : une star d'Al-Hilal se propose à un géant européen

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Le club fixe sa position sur la vente du joueur, mais un obstacle majeur se dresse devant la transaction

Les calculs des grands joueurs évoluent rapidement sur le marché des transferts, car les contrats de longue durée et les projets ambitieux ne garantissent pas nécessairement la continuité de la relation entre les deux parties, surtout lorsque les priorités changent.

Malgré l'essor qu'a connu le football saoudien dans le recrutement des plus grandes stars mondiales, certains joueurs continuent de considérer les pelouses européennes comme l'étape la plus importante de leur carrière professionnelle.

Dans ce contexte, l'actuel mercato estival pourrait redessiner l'avenir de la star d'Al-Hilal, Theo Hernandez, dont plusieurs rapports ont affirmé au cours des dernières heures qu'il proposait ses services à un géant européen, dans l'espoir de revenir sur le Vieux Continent.

  • Une expérience à la hauteur des attentes ?

    Après seulement un an avec Al-Hilal, Theo Hernandez se prépare déjà à revenir en Europe. Le latéral français rêve de retrouver le très haut niveau et se serait proposé à l'un des grands clubs italiens, selon le site Foot Mercato.

    Un an seulement après son arrivée en Arabie saoudite, Theo Hernandez a déjà commencé à se tourner vers l'avenir. Le latéral gauche français avait signé un contrat de longue durée avec Al-Hilal, convaincu par un nouveau défi sur les plans sportif, familial et financier après une aventure marquante sous les couleurs de l'AC Milan. L'international français était arrivé à l'été 2025 avec l'ambition de découvrir un championnat en pleine croissance, et avait accepté d'ouvrir un nouveau chapitre important de sa carrière.

    Le même site poursuit : « Mais cette expérience, aussi lucrative soit-elle, ne semble pas avoir totalement répondu à ses attentes. À l'approche de ses 29 ans, Theo Hernandez estime encore avoir plusieurs années à passer au plus haut niveau, et ne cache plus son désir de retrouver les grandes scènes européennes. Sa participation à la Coupe du monde a d'ailleurs renforcé cette conviction. »

    Malgré son départ du continent européen, l'ancien sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a maintenu sa confiance en lui, convaincu que le défenseur est toujours capable d'apporter sa percussion, sa puissance et son expérience au plus haut niveau.

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  • « Je reviendrai en Europe un jour »

    En marge de la Coupe du monde 2026, Theo Hernandez avait très clairement évoqué son avenir professionnel. Dans un entretien accordé au journal Marca, le joueur français a expliqué que son expérience en Arabie saoudite n'était pas nécessairement une destination définitive, déclarant : « Ce n'est pas définitif. J'espère revenir jouer en Europe un jour. J'ai signé un contrat de trois ans en Arabie saoudite et j'en suis très heureux. Après cela, je ne sais pas ce qui se passera, mais j'espère revenir en Europe. »

    Cette déclaration a rapidement soulevé des interrogations quant à son avenir, alors que son contrat avec Al-Hilal court toujours jusqu'en 2028.

    L'ancien joueur du Real Madrid a également évoqué son attachement à l'Espagne et exprimé son regret de ne pas avoir pu montrer tout son potentiel dans son pays natal, laissant entendre dans le même temps qu'un retour en Liga pourrait un jour constituer une option envisageable.

    Sa décision de rejoindre Al-Hilal avait été prise après une profonde réflexion avec ses proches, mais l'idée d'un retour au sommet européen semble désormais gagner du terrain.

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  • Le pari gagnant de Massara pour la Juventus

    Foot Mercato poursuit : « Selon des informations publiées par le journal Tuttosport, cette envie de retrouver les compétitions européennes pourrait s'accélérer dans les mois à venir. Le quotidien italien affirme que Theo Hernandez a proposé ses services à la Juventus, qui étudie sérieusement cette opportunité. On raconte que le joueur français aurait pris contact en particulier avec son ami proche Ricky Massara, actuellement impliqué dans le projet de la Juventus en tant que directeur sportif, lui qui a joué un rôle important dans son arrivée à Milan en 2019 aux côtés de Paolo Maldini. »

    Une relation forte s'est nouée entre les deux hommes, avec une confiance mutuelle née durant la période de renaissance de la carrière du latéral gauche sous le maillot des Rossoneri.

    Aujourd'hui, Massara pourrait être un facteur décisif dans l'éventuel retour de l'international français en Serie A.

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  • Al-Hilal souhaite la bienvenue... mais !

    Selon le même site, « le club d'Al-Hilal ne considère plus le joueur comme totalement indispensable, et semble prêt à envisager son départ en cas d'offre convenable, même sous la forme d'un prêt ».

    Il convient de noter que le journal Tuttosport a indiqué que Naples pourrait également figurer parmi les prétendants à Theo Hernandez, tandis que le journal La Stampa a rapporté que l'Atlético Madrid est lui aussi intéressé par son recrutement.

    De son côté, le joueur français aurait exprimé sa volonté de retrouver un environnement plus compétitif afin de poursuivre ses ambitions sportives.

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  • Obstacles sur la route du transfert : Hernández acceptera-t-il la condition de la Juventus ?

    La Juventus manifeste un vif intérêt pour recruter Theo Hernandez afin de renforcer son flanc gauche, en s'appuyant sur ses statistiques remarquables avec Milan, où il a disputé 195 matchs, inscrit 31 buts et délivré 27 passes décisives. Le club italien apprécie ses qualités offensives et son expérience européenne.

    Foot Mercato explique : « Mais l'opération se heurte à plusieurs obstacles, le premier étant la question du salaire, puisque la Juventus souhaite maintenir une politique stricte et ne veut pas déséquilibrer ses finances. Theo Hernandez devra très probablement accepter une importante baisse de salaire s'il veut revenir en Italie. Le départ possible d'Andrea Cambiaso pourrait par ailleurs lui ouvrir la porte, même si le dossier reste complexe. »

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