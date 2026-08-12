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L’attaquant de Barcelone subit une deuxième rupture du ligament croisé antérieur, compromettant un transfert en Premier League
Cruel coup dur sur blessure pour Bardghji
L’attaquant de Barcelone Bardghji a subi une déchirure dévastatrice du ligament croisé antérieur au genou droit, ont confirmé mardi les champions d’Espagne. Cette blessure a totalement fait capoter les plans visant à transférer l’international suédois avant la fermeture du mercato estival le 1er septembre.
Le joueur de 20 ans a contracté cette grave blessure lors d’une séance d’entraînement lundi. Des examens médicaux ont confirmé qu’il devra être opéré dans les prochains jours, ce qui le laisse face à plusieurs mois d’absence. Ce contretemps survient au pire moment pour Bardghji, qui préparait activement un départ du club catalan après des discussions avec la direction.
- Getty Images Sport
Flick a dit à l’ailier de chercher un transfert
Dans un cruel coup du sort, la blessure est survenue seulement quelques jours après que l’entraîneur Flick a indiqué à Bardghji qu’il devait se chercher un nouveau club. Selon ESPN, Flick a honnêtement conseillé au joueur que du temps de jeu en équipe première serait extrêmement difficile à obtenir au Barça lors de la prochaine saison.
Pour protéger le joueur d’une blessure potentielle avant un départ estival, Bardghji a délibérément été laissé hors du groupe pour les matches amicaux de samedi contre Nottingham Forest et l’Udinese. Cependant, l’ailier a finalement subi cette rupture lors de l’entraînement lundi. Barcelone avait déjà reçu des demandes de renseignements venues de toute l’Europe, notamment un intérêt de Premier League, et les discussions autour d’un transfert devaient s’accélérer avant ce tragique contretemps.
Deuxième grave blessure au genou en deux ans
C’est la deuxième fois que l’international suédois subit une rupture du ligament croisé antérieur au genou droit. Bardghji avait déjà souffert exactement de la même grave blessure lorsqu’il jouait pour Copenhague en 2024. L’ailier a rejoint Barcelone l’été dernier dans le cadre d’un transfert d’environ 2 millions d’euros en provenance de Copenhague. Il a ensuite disputé 28 matches toutes compétitions confondues lors de sa première saison en Espagne, inscrivant deux buts.
Cependant, la majorité de ses apparitions ont eu lieu en sortie de banc. Ses perspectives de temps de jeu régulier devaient encore se réduire après les arrivées estivales des attaquants Anthony Gordon et Karim Adeyemi.
- AFP
Opération à venir alors que les options de transfert se réduisent
Alors que le marché des transferts ferme le 1er septembre, cette grave blessure ferme totalement la porte à tout départ potentiel de Bardghji cet été. Le joueur de 20 ans sera opéré dans les prochains jours avant d’entamer une longue période de rééducation à Barcelone. Il passera désormais la saison à venir à se rétablir au club plutôt qu’à finaliser un transfert ailleurs. Bardghji se concentrera entièrement sur sa convalescence alors qu’il tente de surmonter un deuxième grave coup d’arrêt au genou dans sa jeune carrière.
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