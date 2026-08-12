L’attaquant de Barcelone Bardghji a subi une déchirure dévastatrice du ligament croisé antérieur au genou droit, ont confirmé mardi les champions d’Espagne. Cette blessure a totalement fait capoter les plans visant à transférer l’international suédois avant la fermeture du mercato estival le 1er septembre.

Le joueur de 20 ans a contracté cette grave blessure lors d’une séance d’entraînement lundi. Des examens médicaux ont confirmé qu’il devra être opéré dans les prochains jours, ce qui le laisse face à plusieurs mois d’absence. Ce contretemps survient au pire moment pour Bardghji, qui préparait activement un départ du club catalan après des discussions avec la direction.