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L’attaquant anglais Ivan Toney inculpé pour agression après un incident dans une boîte de nuit à Londres
Toney poursuivi pour agression
Toney a été officiellement inculpé d’agression ayant causé des lésions corporelles effectives à la suite d’un incident survenu au 100 Wardour Street, à Soho, le 6 décembre. L’attaquant de 30 ans d’Al-Ahli, qui a rejoint le club de Saudi Pro League en provenance de Brentford pour 40 millions de livres sterling en août 2024, est resté en liberté sous caution sans condition depuis son arrestation peu après l’altercation. Il doit désormais comparaître devant le tribunal de première instance de Westminster le 24 septembre.
- NurPhoto
Un incident en boîte de nuit déclenche une confrontation
Selon certaines informations, la confrontation a commencé lorsqu’un fan a tenté de passer son bras autour du footballeur pour prendre une photo à l’intérieur de l’établissement.
Un témoin est revenu sur l’altercation : « Il est passé devant une table où se trouvait un groupe de gars. L’un d’eux l’a reconnu et a dit : “Oh, c’est Ivan Toney”, avant d’essayer de passer ses mains autour de son cou pour prendre une photo avec lui. Puis Toney a dit : “Lâche-moi, lâche-moi”. »
Le témoin a ajouté que l’attaquant portait une montre coûteuse à ce moment-là et qu’il avait peut-être craint d’être agressé pour être volé.
Les ennuis extra-sportifs se poursuivent après le tournoi
Cette procédure judiciaire intervient quelques semaines seulement après que Toney a représenté l’Angleterre à la Coupe du monde, cet été, aux États-Unis. Autorisé à entrer sur le territoire américain malgré son arrestation grâce à l’obtention d’un visa, l’attaquant a disputé deux matches avec l’Angleterre, entrant en jeu lors de la défaite en demi-finale contre l’Argentine avant d’être titularisé lors de la victoire contre la France lors du match pour la troisième place.
- ZUMA Press Wire
Une audience devant le tribunal de première instance approche
Toney doit désormais concilier ses engagements professionnels en Saudi Pro League avec la préparation de sa prochaine comparution devant la justice à Londres. Les dirigeants d'Al-Ahli et de la Fédération anglaise suivront de près la procédure judiciaire avant de déterminer d'éventuelles répercussions sur sa carrière. L'issue de l'audience à Westminster pourrait avoir un impact significatif sur l'avenir de l'attaquant, en club comme en sélection.
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