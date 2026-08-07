L’attaquant anglais Ivan Toney inculpé pour agression après un incident dans une boîte de nuit à Londres

Selon certaines informations, la confrontation a commencé lorsqu’un fan a tenté de passer son bras autour du footballeur pour prendre une photo à l’intérieur de l’établissement.

Un témoin est revenu sur l’altercation : « Il est passé devant une table où se trouvait un groupe de gars. L’un d’eux l’a reconnu et a dit : “Oh, c’est Ivan Toney”, avant d’essayer de passer ses mains autour de son cou pour prendre une photo avec lui. Puis Toney a dit : “Lâche-moi, lâche-moi”. »

Le témoin a ajouté que l’attaquant portait une montre coûteuse à ce moment-là et qu’il avait peut-être craint d’être agressé pour être volé.