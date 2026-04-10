L'Atlético raille les pleurs de Barcelone et du Real sur l'arbitrage

L’Atlético considère qu’il est peu digne d’une équipe du calibre du FC Barcelone de contester sa défaite de mardi dernier en réclamant un penalty pour l’action « Marc Bopel », Les « Rojiblancos » considèrent cet épisode comme un simple fait de jeu sans incidence majeure sur la rencontre. De fait, les dirigeants colchoneros peinent à comprendre que le Camp Nou s’accroche à un détail aussi mineur pour déposer plainte auprès de l’UEFA.

Au-delà de la surprise, un sentiment de frustration et d’agacement domine au Wanda Metropolitano, où l’on dénonce une « approche » des deux géants, dont le rival historique Real Madrid, consistant à maintenir une pression constante sur les arbitres.

Les dirigeants colchoneros estiment que le poids médiatique des deux grands peut influer sur les arbitres, souvent sous pression avant même de mettre les pieds sur la pelouse, en raison des campagnes médiatiques, des critiques et des doutes qui planent sur leur impartialité et sur le système arbitral dans son ensemble.



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