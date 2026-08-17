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L’Atalanta rejette une offre de 20 M€ de Fulham pour le piston Raoul Bellanova
La direction de Bergame bloque un départ
Le club de Serie A a rejeté une offre formelle de 20 M€ (17 M£/23 M$) de Fulham pour faire venir Bellanova en Premier League. Le spécialiste du mercato Fabrizio Romano rapporte que la direction de l’Atalanta n’a pas l’intention de se séparer de l’international italien de 26 ans lors du mercato estival en cours. Cette position ferme fait suite à l’intervention directe du nouvel entraîneur en chef Sarri, qui a demandé au conseil d’administration de retirer le piston du marché.
- Getty Images Sport
L’ancien entraîneur a limité son temps de jeu
Cette évolution marque un tournant majeur pour Bellanova, qui se retrouvait en marge sous les ordres de l'ancien entraîneur Raffaele Palladino après n'avoir disputé que 24 matches de Serie A la saison dernière. Cependant, l'arrivée de Sarri à Bergame a transformé la situation du joueur, le technicien chevronné appréciant tout particulièrement l'éthique de travail du défenseur, son endurance physique et ses qualités techniques explosives. L'ancien entraîneur de la Lazio est déterminé à faire de lui un élément clé de son dispositif tactique la saison prochaine, fermant clairement la porte à l'intérêt de Premier League après la première approche d'Everton plus tôt dans ce mercato.
La profondeur sur les côtés reste essentielle
La décision de conserver l’ancien joueur de couloir du Milan et de l’Inter est jugée cruciale après qu’Atalanta a validé le transfert du jeune espoir Marco Palestra à Chelsea, laissant le club de Bergame dans l’incapacité de se permettre d’autres départs au poste d’arrière droit. En outre, le latéral titulaire Davide Zappacosta a désormais 34 ans et ne peut raisonnablement pas être censé assumer à lui seul un calendrier aussi chargé. Le mélange entre l’âge idéal de Bellanova, sa vitesse fulgurante sur le flanc et ses instincts offensifs aiguisés fait de lui le successeur idéal à long terme sur le côté droit de la défense de Sarri.
- Buzzi
Un calendrier chargé se profile
La polyvalence tactique de Bellanova et son rétablissement après ses problèmes aux ischio-jambiers de la saison dernière apporteront une stabilité défensive cruciale et un apport offensif important à l’équipe de Sarri dans plusieurs compétitions. L’Atalanta se tourne immédiatement vers ses échéances continentales en recevant Hapoel Tel Aviv lors du match aller de son barrage de Conference League, le jeudi 20 août. Le club bergamasque lancera ensuite sa campagne de Serie A 2026-2027 en accueillant Sassuolo seulement trois jours plus tard.
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