L’Atalanta rejette une offre de 20 M€ de Fulham pour le piston Raoul Bellanova

La décision de conserver l’ancien joueur de couloir du Milan et de l’Inter est jugée cruciale après qu’Atalanta a validé le transfert du jeune espoir Marco Palestra à Chelsea, laissant le club de Bergame dans l’incapacité de se permettre d’autres départs au poste d’arrière droit. En outre, le latéral titulaire Davide Zappacosta a désormais 34 ans et ne peut raisonnablement pas être censé assumer à lui seul un calendrier aussi chargé. Le mélange entre l’âge idéal de Bellanova, sa vitesse fulgurante sur le flanc et ses instincts offensifs aiguisés fait de lui le successeur idéal à long terme sur le côté droit de la défense de Sarri.