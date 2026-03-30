Ayant pris la relève le 11 novembre dernier de Juric, qui avait été limogé, Raffaele Palladino pourrait bien entamer une nouvelle période faste à Bergame, au vu des bons résultats obtenus ces cinq derniers mois.
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L'Atalanta mise sur Palladino : prolongation de contrat et projet à long terme
LE RÉNOVATION EST PRÊTE
L'Atalanta, profitant de la trêve du championnat, planifie l'avenir de ses grands noms. Les négociations débuteront dans trois mois, mais les bases de l'avenir se posent dès la Primavera. À commencer par le chef de file de l'équipe, M. Palladino, dont le contrat expire en 2027. Ayant succédé à Juric le 11 novembre, il a gagné la confiance des Percassi en faisant passer l’équipe de la 13e à la 7e place dans la course à l’Europe, en se qualifiant pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et pour la demi-finale de la Coupe d’Italie. Le club croit en lui et privilégie les projets à long terme, c’est pourquoi il lui aurait déjà proposé une prolongation de contrat. Dans ses dernières déclarations, l’entraîneur semble de plus en plus tourné vers l’avenir, vers le travail à accomplir dans les prochains mois au sein d’une équipe de Bergame aussi ambitieuse que lui, qui continue de rêver de la plus belle des compétitions européennes.
UN NOUVEAU CYCLE APRÈS GASPERINI
Son contrat serait donc prolongé jusqu'en 2029, soit deux ans de plus que la date d'échéance initialement prévue. Les Percassi souhaitent assurer la continuité du nouveau projet, mais aussi « arracher » Palladino à la concurrence. Ces derniers jours, des rumeurs de mécontentement à Rome autour de Gasperini ont en effet commencé à circuler, suite aux derniers résultats décevants et à l'élimination des compétitions européennes. À Bergame, certains espèrent son retour, mais alors que les supporters giallorossi se rangent du côté de l’entraîneur de Grugliasco, le club bergamasque est déterminé à poursuivre avec Palladino. Tournant la page sur le passé et se tournant uniquement vers l’avenir, pour entamer un nouveau cycle européen. Jusqu’à présent, Palladino a obtenu une moyenne de 1,77 point par match depuis qu’il est sur le banc nerazzurro. L'entraîneur de presque 42 ans, très ambitieux, a également figuré sur la liste de Naples : son rêve, cependant, est d'aller un jour entraîner en Premier League, en Angleterre, où il a étudié la langue et le football dans les mois qui ont précédé son travail à Bergame.