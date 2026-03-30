L'Atalanta mise sur Palladino : prolongation de contrat et projet à long terme

L'Atalanta, profitant de la trêve du championnat, planifie l'avenir de ses grands noms. Les négociations débuteront dans trois mois, mais les bases de l'avenir se posent dès la Primavera. À commencer par le chef de file de l'équipe, M. Palladino, dont le contrat expire en 2027. Ayant succédé à Juric le 11 novembre, il a gagné la confiance des Percassi en faisant passer l’équipe de la 13e à la 7e place dans la course à l’Europe, en se qualifiant pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et pour la demi-finale de la Coupe d’Italie. Le club croit en lui et privilégie les projets à long terme, c’est pourquoi il lui aurait déjà proposé une prolongation de contrat. Dans ses dernières déclarations, l’entraîneur semble de plus en plus tourné vers l’avenir, vers le travail à accomplir dans les prochains mois au sein d’une équipe de Bergame aussi ambitieuse que lui, qui continue de rêver de la plus belle des compétitions européennes.