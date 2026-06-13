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Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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« L'arnaque du code-barres »… Comment la FIFA remplit-elle les tribunes de la Coupe du monde avec des fantômes ?!

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République de Corée vs Tchéquie
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É.-U.
Paraguay

« Le piège du FOMO et la loi de Ponzi »… Comment la FIFA génère-t-elle une affluence artificielle sur les portails numériques de la Coupe du monde ?

Derrière l’éclat des records revendiqués par la Fédération internationale de football (FIFA) durant le mercato de la Coupe du monde en cours, les télévisions du monde entier diffusent une image bien moins reluisante.

Ce scénario, qui se répète dans les stades accueillant la Coupe du monde 2026, pose une question tactique et médiatique : qui croire ? Les images des caméras qui captent des milliers de sièges vides, ou les chiffres officiels de la FIFA, qui assurent que les tribunes sont archi-combles ?

La paradoxe s’est clairement manifestée lors de la rencontre Corée du Sud – République tchèque à Guadalajara (Mexique) : le communiqué officiel a annoncé la présence de 44 985 spectateurs dans un stade dont la capacité maximale est de 45 664 places.

Sur le papier, il ne manquait donc que 700 places. Sur les images, la ligne médiane du terrain semblait pourtant désertée, comme si les supporters avaient délibérément évité la caméra principale.

  • Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Liste des entreprises sponsors

    Peu de gens le savent, mais les places les plus visibles à l’écran – notamment celles proches de la pelouse – ne sont pas occupées par les supporters qui achètent leurs billets aux guichets du club ou sur le site officiel. Elles sont en réalité pré-réservées par les grands sponsors et les partenaires commerciaux de la FIFA.

    D’après le journal « The Athletic », ces sièges se transforment dès les premiers tours à élimination directe en véritables « places mortes » ; les entreprises les achètent puis les offrent comme récompenses ou invitations à des partenaires ou à des invités VIP, souvent peu motivés pour traverser des milliers de kilomètres et assister à une rencontre de phase de groupes entre deux équipes de deuxième division.

    Pourtant, le billet, enregistré électroniquement, est comptabilisé comme une « présence officielle » dans les serveurs de la FIFA, puisqu’il a été vendu et payé, tandis que le siège demeure vide aux yeux de millions de téléspectateurs.

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  • FIFA World Cup 2026 Venues - Los Angeles StadiumGetty Images Sport

    Terrains hybrides

    Selon un article de « The Athletic », l’autre volet de la crise est avant tout logistique et technique, et tient à la nature des stades hôtes, notamment aux États-Unis ; Construits initialement pour répondre aux dimensions du terrain de football américain (NFL), bien plus étroit que celles d’un terrain de football, ces stades géants doivent donc être réaménagés.

    Pour respecter les normes internationales strictes de la FIFA, les ingénieurs doivent donc procéder à de véritables « interventions chirurgicales » : retirer des rangées entières de sièges en bordure du terrain et revoir la capacité d’accueil.

    Par exemple, le SoFi Stadium de Los Angeles a dû sacrifier plusieurs milliers de sièges pour se transformer en enceinte hybride conforme aux standards de la Coupe du monde. S’ajoutent à cela les espaces considérables réservés aux médias internationaux et aux écrans publicitaires géants, ce qui rend le calcul de la capacité réelle variable d’un jour à l’autre.

  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La « chaîne de Ponzi populaire »… Qui se laisse berner ?

    La FIFA refuse de reconnaître l’existence d’une crise dans la commercialisation des billets, s’appuyant sur les déclarations de son président, Gianni Infantino, selon lesquelles « tous les matchs ont été entièrement vendus » après avoir reçu plus d’un demi-milliard de demandes d’achat.

    Pourtant, sur le terrain, les observateurs décèlent une manœuvre habile visant à créer une « illusion de rareté » : des contingents de places sont délibérément réservés afin d’être remis en vente plus tard à des tarifs majorés, une pratique qui nourrit le marché des spéculateurs (les « scalpers »).

    Ce procédé évoque un système de Ponzi : une fraude financière qui attire de nouveaux investisseurs pour rémunérer les anciens et entretenir l’illusion d’une rentabilité mirobolante. et d’une prospérité continue, alors qu’en réalité, le système est creux et s’effondrera dès que le flux de nouveaux investisseurs se tarira.

    Dans le cas de la Coupe du monde, la FIFA crée d’abord une demande artificielle en brandissant des chiffres astronomiques de commandes afin de provoquer une panique collective (FOMO), et d’inciter les spéculateurs (les scalpers) à les acheter pour réaliser des profits, à l’image des nouveaux investisseurs qui injectent des fonds dans le réseau.

    Les rencontres moins médiatisées en subissent les conséquences : les spéculateurs, incapables de revendre leurs places, laissent des tribunes entières vides, tandis que la FIFA, ayant déjà perçu l’intégralité de ses gains, se désengage.

    Quelques jours avant le coup d’envoi de certaines rencontres, les plateformes ont déjà recensé plus de 10 000 billets proposés sur le marché de la revente pour le match États-Unis – Paraguay : des places achetées par des spéculateurs dans un but lucratif, mais pour lesquelles ils n’ont trouvé aucun acheteur.

    Dans la logique numérique de la FIFA, le supporter qui a acheté son billet depuis l’étranger puis ne s’est pas présenté est un « spectateur tactique » qui gonfle la valeur marchande du tournoi, même si les tribunes de Guadalajara ou de Los Angeles ressemblent alors à un mercato mondial qui vend des chiffres… mais manque cruellement de vrais passionnés.

  • Soccer Fans Gather To Watch The United States' First World Cup Match Against ParaguayGetty Images News

    La psychologie du « FOMO »… Comment la FIFA manipule-t-elle le système des files d'attente numériques ?

    Les manœuvres du mercato de la Coupe du monde ne s’arrêtent pas aux portes des bureaux luxueux des entreprises sponsors ; elles s’immiscent aussi dans la tête du simple supporter via une sorte d’« ingénierie psychologique » exploitant la peur de manquer l’événement, le fameux FOMO.

    La FIFA sait qu’un produit perçu comme rare et difficile à obtenir voit sa valeur augmenter automatiquement dans l’esprit collectif, même s’il s’agit d’une rencontre entre deux sélections sans grand palmarès.

    Cette tactique psychologique se matérialise notamment à travers le « système de files d’attente numériques » imposé par la Fédération internationale pendant les périodes de vente des billets ; le supporter, fixé devant son écran, voit défiler un compteur indiquant des centaines de milliers de personnes en attente. Consciemment ou non, il finit par acheter le premier billet disponible, sans tenir compte des contraintes logistiques ou de la distance.

    Cette « rareté artificielle » ne vise pas seulement à garantir la vente des billets à l’avance, mais aussi à préserver l’image mentale de la Coupe du monde en tant qu’événement le plus convoité de la planète.

    Le paradoxe, saisissant, surgit une fois ces fenêtres de vente en ligne « définitivement » closes, la vérité éclate sur les plateformes de revente légales et illégales : des milliers de billets à prix bradés pour des rencontres comme États-Unis-Paraguay affluent, prouvant que la longue queue numérique n’était qu’un piège psychologique ayant conduit l’instance à l’impasse des « sièges froids » et des tribunes clairsemées qui démasquent le système.