La FIFA refuse de reconnaître l’existence d’une crise dans la commercialisation des billets, s’appuyant sur les déclarations de son président, Gianni Infantino, selon lesquelles « tous les matchs ont été entièrement vendus » après avoir reçu plus d’un demi-milliard de demandes d’achat.

Pourtant, sur le terrain, les observateurs décèlent une manœuvre habile visant à créer une « illusion de rareté » : des contingents de places sont délibérément réservés afin d’être remis en vente plus tard à des tarifs majorés, une pratique qui nourrit le marché des spéculateurs (les « scalpers »).

Ce procédé évoque un système de Ponzi : une fraude financière qui attire de nouveaux investisseurs pour rémunérer les anciens et entretenir l’illusion d’une rentabilité mirobolante. et d’une prospérité continue, alors qu’en réalité, le système est creux et s’effondrera dès que le flux de nouveaux investisseurs se tarira.

Dans le cas de la Coupe du monde, la FIFA crée d’abord une demande artificielle en brandissant des chiffres astronomiques de commandes afin de provoquer une panique collective (FOMO), et d’inciter les spéculateurs (les scalpers) à les acheter pour réaliser des profits, à l’image des nouveaux investisseurs qui injectent des fonds dans le réseau.

Les rencontres moins médiatisées en subissent les conséquences : les spéculateurs, incapables de revendre leurs places, laissent des tribunes entières vides, tandis que la FIFA, ayant déjà perçu l’intégralité de ses gains, se désengage.

Quelques jours avant le coup d’envoi de certaines rencontres, les plateformes ont déjà recensé plus de 10 000 billets proposés sur le marché de la revente pour le match États-Unis – Paraguay : des places achetées par des spéculateurs dans un but lucratif, mais pour lesquelles ils n’ont trouvé aucun acheteur.

Dans la logique numérique de la FIFA, le supporter qui a acheté son billet depuis l’étranger puis ne s’est pas présenté est un « spectateur tactique » qui gonfle la valeur marchande du tournoi, même si les tribunes de Guadalajara ou de Los Angeles ressemblent alors à un mercato mondial qui vend des chiffres… mais manque cruellement de vrais passionnés.