Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
InfantinoGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

L’Argentine soutient Infantino : « Un modèle clair, stable et transparent »

Argentine
Coupe du monde

Lettre ouverte de la Fédération argentine de football en soutien au président de la FIFA

La Fédération argentine de football (AFA) se range aux côtés de Gianni Infantino. Dans une lettre ouverte publiée sur son site, l’AFA exprime son « soutien à la gestion mise en œuvre au cours des 10 dernières années, fondée sur un modèle de gouvernance clair, stable et transparent ».


Concernant le projet de vendre des parts de la Coupe du monde à des investisseurs privés, la Fédération argentine de football reconnaît « la décision de l’administration de retirer un projet qui a généré bien plus d’incertitudes que de certitudes », affirmant que la FIFA « est consciente des erreurs commises dans ce processus ».

  • « De la même manière, vous êtes à la tête d’une direction qui a conduit à une profonde transformation, en ouvrant les portes à toutes les fédérations et confédérations affiliées. Par conséquent, à l’approche du prochain congrès de la FIFA, l’AFA réaffirme que la voie à suivre est de continuer à travailler sous votre direction, afin de poursuivre le développement d’un football meilleur et encore plus inclusif », conclut la lettre adressée à Infantino.

    • Publicité

    VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google