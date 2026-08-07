L’Argentine soutient Infantino : « Un modèle clair, stable et transparent »

La Fédération argentine de football (AFA) se range aux côtés de Gianni Infantino. Dans une lettre ouverte publiée sur son site, l’AFA exprime son « soutien à la gestion mise en œuvre au cours des 10 dernières années, fondée sur un modèle de gouvernance clair, stable et transparent ».





Concernant le projet de vendre des parts de la Coupe du monde à des investisseurs privés, la Fédération argentine de football reconnaît « la décision de l’administration de retirer un projet qui a généré bien plus d’incertitudes que de certitudes », affirmant que la FIFA « est consciente des erreurs commises dans ce processus ».