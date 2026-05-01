L'arbitre est toujours inconscient ! Un grave accident tient le Japon en haleine

Le 30 avril, lors d’une rencontre à Tokyo, l’arbitre de 30 ans était posté derrière le marbre lorsque la batte de José Osuna (Tokyo Yakult Swallows) lui a échappé des mains et l’a frappé à la tempe gauche. L’officiel s’est immédiatement effondré et a été évacué vers un hôpital de la capitale.

Opéré en urgence, il a ensuite été placé en soins intensifs. Selon la NPB, il a depuis été transféré dans un service de soins standard, mais son état de conscience ne s’est pas encore amélioré.