Deux semaines après avoir reçu un coup à la tête d’une batte envolée, l’arbitre Takuto Kawakami reste hospitalisé dans le coma. L’Organisation japonaise de baseball professionnel (NPB) a confirmé l’information aux médias locaux.
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L'arbitre est toujours inconscient ! Un grave accident tient le Japon en haleine
Le 30 avril, lors d’une rencontre à Tokyo, l’arbitre de 30 ans était posté derrière le marbre lorsque la batte de José Osuna (Tokyo Yakult Swallows) lui a échappé des mains et l’a frappé à la tempe gauche. L’officiel s’est immédiatement effondré et a été évacué vers un hôpital de la capitale.
Opéré en urgence, il a ensuite été placé en soins intensifs. Selon la NPB, il a depuis été transféré dans un service de soins standard, mais son état de conscience ne s’est pas encore amélioré.
Cet incident a relancé le débat sur la sécurité des arbitres.
Pour Kawakami, il s’agissait de sa première intervention en tant qu’arbitre principal au marbre. Osuna s’est excusé publiquement peu après l’incident. « Je suis vraiment désolé de ce qui s’est passé », a-t-il notamment écrit sur le réseau social X.
Le syndicat des joueurs, la Japan Professional Baseball Players Association, a également réagi en souhaitant un prompt rétablissement à la victime. Cet incident a relancé au Japon le débat sur la sécurité des arbitres, tandis que la NPB ne s’est pas encore prononcée sur d’éventuelles conséquences.