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L’arbitre de Coupe du monde suspendu Omar Artan a été désigné pour diriger la finale de la Supercoupe de l’UEFA entre le PSG et Aston Villa
L'UEFA confie à Artan une finale majeure après le refus de visa américain
Dans un revirement de situation inattendu, l’UEFA a confirmé qu’Artan arbitrera le match d’ouverture de la saison entre le PSG et Aston Villa le 12 août. Cette rencontre, qui se déroulera à Salzbourg, marque un tournant majeur pour l’arbitrage africain : Artan devient en effet le premier arbitre du continent à diriger une grande finale de l’UEFA.
Cette désignation intervient quelques jours seulement après qu’Artan a dû regagner la Somalie. Arrivé à Miami pour rejoindre le centre d’hébergement des arbitres de la Coupe du monde, il a été bloqué par les services douaniers et de protection des frontières américains. Un communiqué des autorités a invoqué des « problèmes liés à la vérification des antécédents » pour justifier son renvoi, décision qui a provoqué un vif débat dans le monde du football.
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Ceferin apporte son soutien à un responsable somalien, qu’il juge « excellent ».
Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a publiquement apporté son soutien à Artan, mettant en lumière les qualités de l’arbitre plutôt que les récents problèmes liés à sa nationalité. « Omar Artan est un excellent jeune arbitre, déjà expérimenté, qui a fait ses preuves au plus haut niveau de la Confédération africaine de football », a déclaré Ceferin. « Le football a pour vocation de rassembler les gens, et l’UEFA tient à rendre hommage à Omar ainsi qu’à ses compétences exceptionnelles d’arbitre, qui lui ont valu cette nomination prestigieuse. »
Cette décision est perçue comme une marque directe de solidarité de la part de l’instance dirigeante du football européen. Ceferin a ajouté : « Je suis reconnaissant à mon ami, le président de la CAF, Patrice Motsepe, d’avoir soutenu avec enthousiasme notre initiative. » Cette nomination s’inscrit dans le cadre d’un protocole d’accord signé entre l’UEFA et la CAF visant à encourager la coopération dans de nombreux domaines, dont l’arbitrage.
Le président de la FIFA invite ses détracteurs à « se calmer » au sujet de son absence à la Coupe du monde
Malgré l’intervention de l’UEFA, Artan reste écarté de la Coupe du monde pour des raisons logistiques : il est impossible de le réaffecter ailleurs. Selon ESPN, il serait « irréalisable » pour cet arbitre d’exercer depuis le Mexique ou le Canada, puisque tous les entraînements et briefings principaux sont centralisés en Floride. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a essuyé des critiques pour n’avoir pas réussi à débloquer la situation du visa.
Interrogé sur ce sujet, le président de la FIFA a invité les observateurs à « se calmer et à se détendre », rappelant que son organisation « ne contrôle pas tout ». Malgré cette absence de la Coupe du monde cet été, le palmarès d’Artan reste incontesté en Afrique : il a récemment été désigné Arbitre masculin de l’année 2025 par la CAF et a notamment dirigé le match retour de la finale de la Ligue des champions de la CAF 2025-2026.
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Le football africain célèbre une nomination historique
Motsepe a salué cette décision comme une victoire pour la capacité de ce sport à unir différentes régions. « Omar Artan a rendu la Somalie et l’ensemble des peuples du continent africain extrêmement fiers », a-t-il déclaré. « Le fait qu’il ait reçu le prix de l’arbitre masculin de l’année 2025 de la CAF et qu’il ait été désigné arbitre de la Coupe du monde de la FIFA 2026 témoignent de ses compétences d’arbitrage de classe mondiale et du respect dont il jouit à l’échelle internationale. »
La finale de la Supercoupe à Salzbourg lui servira désormais de tremplin pour confirmer son talent sur la scène européenne. Motsepe a conclu : « C’est un grand honneur pour Omar Artan et pour l’arbitrage africain ; c’est aussi un excellent exemple de ce que le football peut accomplir, en rassemblant et en unissant les peuples d’Afrique, d’Europe et du monde entier. »