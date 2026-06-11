L’arbitre de Coupe du monde suspendu Omar Artan a été désigné pour diriger la finale de la Supercoupe de l’UEFA entre le PSG et Aston Villa

Dans un revirement de situation inattendu, l’UEFA a confirmé qu’Artan arbitrera le match d’ouverture de la saison entre le PSG et Aston Villa le 12 août. Cette rencontre, qui se déroulera à Salzbourg, marque un tournant majeur pour l’arbitrage africain : Artan devient en effet le premier arbitre du continent à diriger une grande finale de l’UEFA.

Cette désignation intervient quelques jours seulement après qu’Artan a dû regagner la Somalie. Arrivé à Miami pour rejoindre le centre d’hébergement des arbitres de la Coupe du monde, il a été bloqué par les services douaniers et de protection des frontières américains. Un communiqué des autorités a invoqué des « problèmes liés à la vérification des antécédents » pour justifier son renvoi, décision qui a provoqué un vif débat dans le monde du football.