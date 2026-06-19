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L'Angleterre risque de « courir après des ombres » si Thomas Tuchel ne ajuste pas son style de jeu face aux cadors de la Coupe du monde
Dès l’entame de la rencontre, des lacunes tactiques sont apparues.
Les « Three Lions » ont entamé leur parcours dans la compétition par un festival offensif à Dallas, s’imposant 4-2 face à la Croatie. Les buts de Harry Kane, Jude Bellingham et Marcus Rashford ont masqué des failles défensives évidentes, ayant permis à l’adversaire d’égaliser à deux reprises avant la mi-temps. Si cette performance offre à l’Angleterre sa première victoire en Coupe du monde contre une nation du top 15 depuis 2002, des interrogations subsistent sur sa défense et sur son endurance sur le long terme.
- AFP
Butt lance un avertissement sévère concernant le tournoi
Dans une interview accordée à Paddy Power, Butt affirme qu’imposer un rythme de Premier League sous une chaleur accablante finirait par épuiser l’équipe. Il déclare : « Nous avons bien joué et c’était une belle victoire, même si la Croatie était loin de son meilleur niveau. Nous avons très bien pressé. Mais avec l’Angleterre, c’est une chose de prétendre pouvoir jouer à la manière de la Premier League contre les meilleures nations.
Quand je jouais pour l’Angleterre, on tentait souvent de le faire. Mais avec cette chaleur, on est complètement à bout au bout de 60 minutes. Contre une équipe comme l’Espagne, ils vont simplement garder le ballon, le faire circuler et dicter le rythme du match, et on finit par courir après des ombres. Ils vont nous achever avec cette dernière passe et transpercer notre défense. »
Les conditions météorologiques dictent les stratégies des équipes en compétition.
Butt affirme que les conditions climatiques extrêmes et les disparités entre les infrastructures des stades dans les différentes villes hôtes risquent de limiter la capacité des joueurs à maintenir un pressing intense pendant 90 minutes.
Il ajoute : « Je ne pense pas qu’on puisse jouer comme ça à chaque match de ce tournoi ; cela dépend du lieu où l’on joue, de l’heure du coup d’envoi, de la chaleur, et de la présence ou non d’un toit et de la climatisation. Il existe de nombreuses variables quant au moment et à la manière de jouer à un rythme élevé et de pratiquer le pressing. Si nous devions jouer à Dallas chaque semaine, où la climatisation est présente, nos chances seraient très bonnes. Mais ce ne sera pas le cas. »
- AFP
Une place en phase finale à portée de main
Les « Three Lions » affronteront le Ghana la semaine prochaine lors de leur deuxième match de phase de groupes, une victoire leur assurant officiellement leur billet pour les huitièmes de finale. Gérer la charge physique du groupe tout en maintenant une défense solide constituera un véritable test pour Tuchel, alors que la qualification se profile. Trouver le juste équilibre entre la qualification immédiate et la préservation des ressources tactiques demeure l’objectif principal de l’Angleterre.