Dans une interview accordée à Paddy Power, Butt affirme qu’imposer un rythme de Premier League sous une chaleur accablante finirait par épuiser l’équipe. Il déclare : « Nous avons bien joué et c’était une belle victoire, même si la Croatie était loin de son meilleur niveau. Nous avons très bien pressé. Mais avec l’Angleterre, c’est une chose de prétendre pouvoir jouer à la manière de la Premier League contre les meilleures nations.

Quand je jouais pour l’Angleterre, on tentait souvent de le faire. Mais avec cette chaleur, on est complètement à bout au bout de 60 minutes. Contre une équipe comme l’Espagne, ils vont simplement garder le ballon, le faire circuler et dicter le rythme du match, et on finit par courir après des ombres. Ils vont nous achever avec cette dernière passe et transpercer notre défense. »