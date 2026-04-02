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L'Angleterre est invitée à sélectionner Max Dowman, jeune prodige d'Arsenal, dans son effectif pour la Coupe du monde en raison de ses qualités exceptionnelles
Dowman va-t-il être promu rapidement en équipe nationale senior d'Angleterre ?
Ce produit du centre de formation de Hale End n'a pas encore représenté son pays chez les moins de 21 ans, bien qu'il ait déjà intégré la sélection des moins de 19 ans, mais il pourrait être propulsé rapidement dans les rangs supérieurs et se retrouver tout de suite plongé dans le grand bain.
Son talent incontestable ne fait aucun doute – il a d'ailleurs inscrit un nouveau but en solo époustouflant lors de sa dernière sélection internationale – et il pourrait bien être une révélation pour Thomas Tuchel, car les nations rivales en savent peu sur ce jeune espoir très en vue du nord de Londres.
Cependant, la concurrence pour une place dans l'effectif de 26 joueurs est féroce, Dowman – qui évolue souvent sur le flanc droit – étant en concurrence avec des joueurs tels que Bukayo Saka, Jarrod Bowen et Cole Palmer pour les places limitées dans l'avion de l'Angleterre à destination de l'Amérique du Nord.
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Robson, de « Captain Marvel », explique pourquoi Dowman vaut le coup de prendre le risque
L'ancien capitaine des Three Lions, Robson, estime que Dowman vaut peut-être la peine de prendre le risque, car son manque d'expérience en fait une menace redoutable pour des adversaires qui ne s'y attendent pas. « Captain Marvel » – s'exprimant via Tomorrow Wellness, qui propose des bilans de santé cardiaque et cardiovasculaire ainsi que des programmes de bien-être – a déclaré à propos de Dowman : « Il a d'excellentes qualités et une bonne vitesse. D'habitude, je dirais qu'il est un peu trop jeune et qu'il manque d'expérience pour participer à une Coupe du monde, mais je pense que parfois, si tu es assez bon et que tu as fait tes preuves en Premier League lors de quelques matchs, il pourrait être un excellent choix à intégrer dans l'équipe, car il n'a probablement peur de rien.
« Quand on a un peu plus d’expérience, on peut parfois se montrer un peu méfiant face au match qui nous attend, alors qu’un joueur de 16 ans va simplement se lancer et prendre du plaisir. C’est donc une option à laquelle il faut vraiment réfléchir sérieusement. »
Un coup de pouce pour Bellingham… et qui devrait endosser le maillot n° 7 de l'Angleterre ?
Les performances de l'Angleterre lors du match nul contre l'Uruguay et de la défaite face au Japon ont peut-être joué en faveur de Dowman, Tuchel cherchant des alternatives aux joueurs qui n'ont pas été à la hauteur lors de ces deux rencontres amicales disputées au stade de Wembley.
Jude Bellingham est un autre joueur qui semble avoir tiré profit de son absence de temps de jeu lors de ces rencontres, alors qu'il se bat pour décrocher le poste de numéro 10 de l'Angleterre. Interrogé sur le bien-fondé des récentes critiques adressées au milieu de terrain du Real Madrid, Robson a répondu : « Non, je pense qu'il a connu pas mal de blessures cette saison et que cela a simplement émoussé son jeu. Mais vu la façon dont il jouait avant cela, il a de grandes qualités.
Donc, pour moi, il ferait sans aucun doute partie de mon effectif et s’il montre qu’il est vraiment au top à l’entraînement, alors il serait dans mon équipe. Il faut savoir faire preuve de diplomatie. »
Bellingham espère endosser un maillot emblématique des Three Lions cet été, mais qui pourrait hériter du numéro 7, porté auparavant par des joueurs tels que Robson et David Beckham ?
Interrogé à ce sujet, Robson a répondu : « C’est une question très difficile, car il y a pas mal de joueurs qui aiment porter le numéro sept. Comme je le disais, en attaque, on a tellement de bons joueurs. N’importe lequel d’entre eux pourrait porter le numéro sept.
Vous savez, Declan Rice et Elliot Anderson, quand ils ont joué pour l’Angleterre, avaient déjà leur numéro préféré. Il y a donc plein de bons joueurs qui pourraient porter le numéro 7. »
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Tuchel doit prendre des décisions importantes avant l'annonce de la composition de l'équipe pour la Coupe du monde
La star de Chelsea, Palmer, portait le numéro 7 contre le Japon, mais il est à l'origine du but qui a condamné l'Angleterre à une défaite historique 1-0 face à une équipe asiatique. Tuchel dispose de quelques semaines pour décider qui fera partie de son effectif et quels rôles ils y joueront, les Three Lions devant débuter leur quête de la gloire en Coupe du monde contre la Croatie le 17 juin.