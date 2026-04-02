L'Angleterre est invitée à sélectionner Max Dowman, jeune prodige d'Arsenal, dans son effectif pour la Coupe du monde en raison de ses qualités exceptionnelles

Les performances de l'Angleterre lors du match nul contre l'Uruguay et de la défaite face au Japon ont peut-être joué en faveur de Dowman, Tuchel cherchant des alternatives aux joueurs qui n'ont pas été à la hauteur lors de ces deux rencontres amicales disputées au stade de Wembley.

Jude Bellingham est un autre joueur qui semble avoir tiré profit de son absence de temps de jeu lors de ces rencontres, alors qu'il se bat pour décrocher le poste de numéro 10 de l'Angleterre. Interrogé sur le bien-fondé des récentes critiques adressées au milieu de terrain du Real Madrid, Robson a répondu : « Non, je pense qu'il a connu pas mal de blessures cette saison et que cela a simplement émoussé son jeu. Mais vu la façon dont il jouait avant cela, il a de grandes qualités.

Donc, pour moi, il ferait sans aucun doute partie de mon effectif et s’il montre qu’il est vraiment au top à l’entraînement, alors il serait dans mon équipe. Il faut savoir faire preuve de diplomatie. »

Bellingham espère endosser un maillot emblématique des Three Lions cet été, mais qui pourrait hériter du numéro 7, porté auparavant par des joueurs tels que Robson et David Beckham ?

Interrogé à ce sujet, Robson a répondu : « C’est une question très difficile, car il y a pas mal de joueurs qui aiment porter le numéro sept. Comme je le disais, en attaque, on a tellement de bons joueurs. N’importe lequel d’entre eux pourrait porter le numéro sept.

Vous savez, Declan Rice et Elliot Anderson, quand ils ont joué pour l’Angleterre, avaient déjà leur numéro préféré. Il y a donc plein de bons joueurs qui pourraient porter le numéro 7. »