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L'ancienne star du Real Madrid a été transportée à l'hôpital

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J. Rodriguez
Espagne
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James Rodríguez, l'ancienne star du Real Madrid, a été victime d'un malaise qui a nécessité son hospitalisation aux États-Unis pendant trois jours, après le match amical qui a opposé la sélection colombienne à son homologue française.

La Fédération colombienne de football a annoncé que le joueur avait souffert d'une grave déshydratation après la rencontre qui s'est déroulée dans l'État du Maryland et qui s'est soldée par une victoire de la France sur le score de 3-1.

Le journal « Mundo Deportivo » a indiqué que James n'avait joué que 63 minutes et qu'il avait montré des signes de fatigue et de manque de préparation physique pendant le match.

Le lendemain, son état s'est aggravé en raison de la déshydratation, ce qui a nécessité son transfert à l'hôpital du Minnesota, où il a été placé sous surveillance médicale pendant 72 heures.

  • James RodriguezGetty Images

    Les inquiétudes grandissent quant à l'état de forme de James Rodríguez

    La Fédération colombienne a confirmé que l'état de santé de James s'était amélioré, précisant que ce problème n'était lié ni à une blessure musculaire ni à son activité footballistique.

    Cette situation suscite des inquiétudes quant à la disponibilité de James Rodríguez pour la Coupe du monde 2026.

    James joue actuellement avec le Minnesota United, mais il n'a disputé que 39 minutes cette année en raison de blessures. De plus, sa dernière prestation face à la Croatie, avant le match contre la France, n'a pas été à la hauteur des attentes.

    Malgré tout, James Rodríguez, meilleur buteur de la Coupe du monde 2014, reste un élément important de la sélection colombienne, qui se retrouve dans le même groupe de la Coupe du monde que le Portugal, la République démocratique du Congo et l'Ouzbékistan.

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