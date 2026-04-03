L'ancienne star du Real Madrid a été transportée à l'hôpital

James Rodríguez, l'ancienne star du Real Madrid, a été victime d'un malaise qui a nécessité son hospitalisation aux États-Unis pendant trois jours, après le match amical qui a opposé la sélection colombienne à son homologue française.

La Fédération colombienne de football a annoncé que le joueur avait souffert d'une grave déshydratation après la rencontre qui s'est déroulée dans l'État du Maryland et qui s'est soldée par une victoire de la France sur le score de 3-1.

Le journal « Mundo Deportivo » a indiqué que James n'avait joué que 63 minutes et qu'il avait montré des signes de fatigue et de manque de préparation physique pendant le match.

Le lendemain, son état s'est aggravé en raison de la déshydratation, ce qui a nécessité son transfert à l'hôpital du Minnesota, où il a été placé sous surveillance médicale pendant 72 heures.