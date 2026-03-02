L'ancienne star du PSG sur le point de faire un retour surprise en équipe d'Italie près de trois ans après sa dernière sélection pour les barrages de la Coupe du monde

La décision de réintégrer Verratti dans l'équipe est une déclaration d'intention claire de la part de Gattuso, qui a pris les rênes avec pour mission de restaurer la fierté italienne alors que la campagne de qualification pour la Coupe du monde battait de l'aile sous Luciano Spalletti. Bien que Verratti ait quitté l'élite européenne pour rejoindre Al-Arabi et Al-Duhail, son pedigree reste incontesté. Le milieu de terrain expérimenté évolue au Qatar avec Al-Arabi et Al-Duhail depuis qu'il a quitté le Paris Saint-Germain, et son absence des sélections italiennes ces dernières années avait conduit beaucoup de gens à penser que sa carrière internationale était terminée. Aujourd'hui, il semble que Gattuso privilégie le leadership des vétérans à l'exubérance de la jeunesse afin d'éviter un nouveau désastre dans les qualifications pour la Coupe du monde.

L'approche de Gattuso repose sur la conviction que la capacité unique de Verratti à dicter le rythme d'un match pourrait être le facteur décisif dans le contexte tendu du match de barrage contre l'Irlande du Nord le 26 mars, qui, en cas de victoire, sera suivi d'un match contre le Pays de Galles ou la Bosnie-Herzégovine le 31 mars. Cependant, Gattuso, qui entretient une relation personnelle forte avec le milieu de terrain, a clairement décidé que ses qualités techniques et son expérience pourraient être inestimables dans le contexte très stressant des barrages. C'est un choix audacieux, mais pas tout à fait surprenant compte tenu de la personnalité de Gattuso, qui cherche à stabiliser une équipe qui a souvent vacillé sur la route des grands tournois ces dernières années.