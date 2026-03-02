AFP
L'ancienne star du PSG sur le point de faire un retour surprise en équipe d'Italie près de trois ans après sa dernière sélection pour les barrages de la Coupe du monde
Verratti s'apprête à faire un retour surprise en Italie après des discussions positives
La nouvelle nous vient de Nicolò Schira, spécialiste des transferts, qui suggère que le pont entre le joueur et la sélection nationale a été reconstruit en un temps record. Schira rapporte que des contacts directs positifs ont eu lieu entre les deux parties ces dernières heures, Verratti confirmant sa disponibilité et sa volonté de revêtir à nouveau le maillot azzurro, une évolution que peu auraient pu prédire compte tenu de la durée de son absence de la scène internationale. Son retour marquerait la fin d'un long exil que beaucoup pensaient définitif après son départ de la scène européenne.
Gattuso mise sur l'expérience pour faire face à la pression des barrages
La décision de réintégrer Verratti dans l'équipe est une déclaration d'intention claire de la part de Gattuso, qui a pris les rênes avec pour mission de restaurer la fierté italienne alors que la campagne de qualification pour la Coupe du monde battait de l'aile sous Luciano Spalletti. Bien que Verratti ait quitté l'élite européenne pour rejoindre Al-Arabi et Al-Duhail, son pedigree reste incontesté. Le milieu de terrain expérimenté évolue au Qatar avec Al-Arabi et Al-Duhail depuis qu'il a quitté le Paris Saint-Germain, et son absence des sélections italiennes ces dernières années avait conduit beaucoup de gens à penser que sa carrière internationale était terminée. Aujourd'hui, il semble que Gattuso privilégie le leadership des vétérans à l'exubérance de la jeunesse afin d'éviter un nouveau désastre dans les qualifications pour la Coupe du monde.
L'approche de Gattuso repose sur la conviction que la capacité unique de Verratti à dicter le rythme d'un match pourrait être le facteur décisif dans le contexte tendu du match de barrage contre l'Irlande du Nord le 26 mars, qui, en cas de victoire, sera suivi d'un match contre le Pays de Galles ou la Bosnie-Herzégovine le 31 mars. Cependant, Gattuso, qui entretient une relation personnelle forte avec le milieu de terrain, a clairement décidé que ses qualités techniques et son expérience pourraient être inestimables dans le contexte très stressant des barrages. C'est un choix audacieux, mais pas tout à fait surprenant compte tenu de la personnalité de Gattuso, qui cherche à stabiliser une équipe qui a souvent vacillé sur la route des grands tournois ces dernières années.
Défier les pronostics après son déménagement au Moyen-Orient
Lorsque Verratti a quitté le Parc des Princes pour le Moyen-Orient, la plupart des critiques ont considéré cela comme une retraite anticipée du football de haut niveau. Le rythme de la ligue qatarienne est très différent de celui, très intense, de la Ligue des champions, ce qui a soulevé des questions quant à sa condition physique et son acuité. Pourtant, l'attrait de représenter son pays une dernière fois semble avoir rajeuni le joueur de 33 ans. Le sélectionneur italien n'a jamais hésité à prendre des décisions décisives ou non conventionnelles, et avec une place en Coupe du monde en jeu, il est tout à fait logique de se tourner vers l'un des milieux de terrain italiens les plus doués techniquement de sa génération.
La flexibilité tactique offerte par Verratti pourrait permettre à Gattuso de passer d'un système à l'autre, en offrant un niveau de conservation du ballon que peu d'autres milieux de terrain italiens sont capables d'égaler. Pour Verratti, cela représenterait un retour remarquable et émouvant en équipe nationale, ainsi que l'occasion d'écrire un dernier chapitre dans une carrière avec les Azzurri qui, jusqu'à très récemment, semblait déjà avoir atteint sa conclusion. S'il parvient à combler l'écart entre son niveau actuel et l'intensité requise pour les matchs à élimination directe en équipe nationale, cela pourrait être considéré comme l'un des plus grands retours en grâce de l'histoire récente du football italien.
Le dernier chapitre d'une carrière illustre ?
La présence de Verratti dans les vestiaires pourrait également donner un coup de pouce psychologique à une équipe qui a du mal à trouver une certaine régularité. Son expérience en tant que champion d'Europe en 2021 reste un atout essentiel, et ses relations avec les anciens de l'équipe garantissent une réintégration en douceur. Si certains fans peuvent s'interroger sur l'intérêt de faire appel à un joueur qui n'évolue pas dans l'un des cinq meilleurs championnats européens, Gattuso mise clairement sur l'adage « la classe est éternelle ». Les prochains matchs de barrage détermineront si ce pari sera payant ou si les meilleurs jours du milieu de terrain sont bel et bien derrière lui.
Si Verratti joue et aide l'Italie à se qualifier pour la Coupe du monde, cela consoliderait son héritage en tant que l'un des joueurs italiens les plus influents à l'étranger. Son parcours, des banlieues parisiennes à la chaleur de Doha, puis de retour sur la pelouse sacrée du Stadio Olimpico ou de San Siro, est une histoire digne de la plus grande des scènes. Tous les regards seront désormais tournés vers l'annonce officielle de la composition de l'équipe pour voir si le « petit magicien » fera son retour officiel sous le maillot bleu de l'Italie après près de trois ans d'absence sur la scène internationale.
