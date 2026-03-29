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L'ancien attaquant de l'équipe d'Angleterre et de Tottenham, Jermain Defoe, décroche son premier poste d'entraîneur principal
Defoe prend place sur le banc
À 43 ans, il prend les rênes d'une équipe de Woking qui cherche à se stabiliser après une période de transition. Bien que l'ancienne star de la Premier League ait occupé divers postes d'entraîneur depuis qu'il a mis un terme à sa carrière de joueur, cette nomination marque son premier engagement à long terme en tant que responsable technique.
Il a précédemment fait partie du staff intérimaire des Rangers et a consacré du temps à la formation de jeunes talents au sein du centre de formation de Tottenham Hotspur.
Dans un communiqué officiel publié par le club, le légendaire buteur a fait part de son enthousiasme à l'égard de cette nomination. « Woking est un club historique doté d'un énorme potentiel, et je suis ravi de faire partie de ce projet passionnant. J'ai hâte de commencer », a déclaré Defoe.
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Mettre en place une nouvelle philosophie
Le club de National League a choisi Defoe à l'issue d'un processus de sélection rigoureux visant à trouver un leader capable de mettre en place un football moderne. Le président du club, Todd Johnson, a expliqué que la vision du jeu de l'ancien attaquant s'était démarquée parmi les candidats.
Johnson a déclaré : « Les exploits de Jermain en tant que joueur parlent d'eux-mêmes, mais ce qui nous a marqués au cours du processus, c'est sa vision du jeu, sa manière de fixer des normes, ainsi que son approche du leadership et du développement des joueurs. Nous avons un plan clair quant à la direction que nous voulons prendre en tant que club, et nous pensons que Jermain est la personne idéale pour s'appuyer sur les bases solides déjà en place et nous aider à aller de l'avant dans la prochaine étape de ce parcours. »
Le personnel de soutien et la réussite des missions temporaires
Defoe ne sera pas seul dans cette nouvelle aventure, puisque le club lui a trouvé un bras droit expérimenté. L'ancien entraîneur de Fulham et d'Halifax, Paul Bracewell, rejoint le staff technique en tant qu'adjoint, apportant ainsi au banc une grande connaissance de la Football League. Le club a également confirmé que les entraîneurs par intérim Craig Ross et Jake Hyde resteraient au sein de l'équipe technique à l'avenir.
Ross a été salué pour son travail en tant qu'entraîneur par intérim après le licenciement de Neal Ardley. Au cours de son passage temporaire, il a mené Woking à quatre victoires et trois nuls en huit matches. Ross dirigera l'équipe une dernière fois mardi lors du match contre Altrincham avant de passer le relais à Defoe pour les derniers matches de la saison.
Une brillante carrière en dehors du terrain
Au-delà de son sens tactique, les dirigeants de Woking ont souligné que la personnalité de Defoe avait été un facteur déterminant dans leur décision. Le directeur sportif Jody Brown a souligné que la détermination de l'attaquant à réussir et son adhésion à la « philosophie de jeu privilégiée » du club avaient été déterminantes. Le club espère que sa culture de la performance déteindra sur l'équipe alors qu'elle cherche à remonter au classement de la National League, où elle occupe actuellement la 11e place, à 18 points des places de barrages.