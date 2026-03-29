L'ancien attaquant de l'équipe d'Angleterre et de Tottenham, Jermain Defoe, décroche son premier poste d'entraîneur principal

À 43 ans, il prend les rênes d'une équipe de Woking qui cherche à se stabiliser après une période de transition. Bien que l'ancienne star de la Premier League ait occupé divers postes d'entraîneur depuis qu'il a mis un terme à sa carrière de joueur, cette nomination marque son premier engagement à long terme en tant que responsable technique.

Il a précédemment fait partie du staff intérimaire des Rangers et a consacré du temps à la formation de jeunes talents au sein du centre de formation de Tottenham Hotspur.

Dans un communiqué officiel publié par le club, le légendaire buteur a fait part de son enthousiasme à l'égard de cette nomination. « Woking est un club historique doté d'un énorme potentiel, et je suis ravi de faire partie de ce projet passionnant. J'ai hâte de commencer », a déclaré Defoe.