S’exprimant auprès de Metrovia BestBettingSites.co.uk, l’ancien buteur d’Arsenal a estimé que la vague de changements sur les bancs ailleurs ne suffira pas à perturber la domination des deux premiers.

Évaluant la principale menace pour Arsenal, Smith a déclaré : « Je pense que Man City est le principal rival [d’Arsenal]. Évidemment, ils ont un nouvel entraîneur, donc cela pose un petit point d’interrogation sur la manière dont Maresca peut s’installer avec ses joueurs, mais je continue de penser qu’ils seront le seul rival. »

Il a développé au sujet des poursuivants : « Il y en a tout un groupe juste derrière, mais je dirais qu’à l’heure actuelle, c’est [entre Arsenal et] City. »