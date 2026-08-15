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L’ancien attaquant d’Arsenal Alan Smith prédit une course au titre de Premier League à deux équipes
Deux prétendants mènent la meute
Après le triomphe d'Arsenal, qui a mis fin la saison dernière à 22 ans de disette en Premier League, l'ancien attaquant d'Arsenal Smith estime que la course à venir se jouera entre seulement deux véritables prétendants. Le club du nord de Londres paraît redoutable après s'être renforcé avec Christos Tzolis, Illan Meslier et Bruno Guimaraes, tandis que ses principaux rivaux, Manchester City, Liverpool et Chelsea, traversent tous des transitions sur le banc. Cela conforte Smith dans l'idée que la lutte pour le titre restera un duel exclusif entre l'équipe d'Arteta et son rival mancunien.
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Manchester City représente une menace
S’exprimant auprès de Metrovia BestBettingSites.co.uk, l’ancien buteur d’Arsenal a estimé que la vague de changements sur les bancs ailleurs ne suffira pas à perturber la domination des deux premiers.
Évaluant la principale menace pour Arsenal, Smith a déclaré : « Je pense que Man City est le principal rival [d’Arsenal]. Évidemment, ils ont un nouvel entraîneur, donc cela pose un petit point d’interrogation sur la manière dont Maresca peut s’installer avec ses joueurs, mais je continue de penser qu’ils seront le seul rival. »
Il a développé au sujet des poursuivants : « Il y en a tout un groupe juste derrière, mais je dirais qu’à l’heure actuelle, c’est [entre Arsenal et] City. »
Le classement prévisionnel annonce une bataille
Les départs de figures établies comme John Stones, Bernardo Silva et Nathan Ake, ajoutés au possible départ de Rodri vers Barcelone, pourraient offrir aux champions en titre un avantage décisif.
En exposant ses pronostics pour l'élite, Smith a expliqué : « Je dois miser sur Arsenal pour le gagner encore ; espérons-le. Ensuite, City. Manchester United, ils ont terminé troisièmes l'an dernier, et je pense qu'ils seront meilleurs cette année.
« [Michael] Carrick prend ses marques, donc peut-être Manchester United troisième, Liverpool quatrième, et Chelsea aura peut-être une bien meilleure saison que la dernière fois sous [Xabi] Alonso. Ils ont réalisé de bonnes recrues, donc je verrais ce top 5 comme ça, puis pour cette sixième place, je dirais qu'Aston Villa est favori. »
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Le lever de rideau à Cardiff approche
Arsenal et Manchester City croiseront le fer ce week-end lors du Community Shield au Principality Stadium de Cardiff. Cette affiche d’ouverture offre un premier baromètre de la justesse tactique et de l’état de préparation des deux équipes avant le début de leurs engagements en championnat. Les joueurs de Mikel Arteta recevront le Coventry City, promu cette saison, vendredi prochain, tandis que l’équipe d’Enzo Maresca se prépare à un premier test relevé face à Bournemouth deux jours plus tard.
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