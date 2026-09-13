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US Sassuolo v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport

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L’ancien Adzic punit la Juventus à la 94e minute : Sassuolo s’impose 3-2 à la dernière seconde

Sassuolo vs Juventus FC
Sassuolo
Juventus FC
Serie A

Revivez avec nous EN DIRECT la quatrième journée de Serie A.

4e journée de Serie A

Sassuolo-Juventus 3-2

Buteurs : 65e Esposito (S), 82e Zhegrova (J), 89e Bowie (S), 90e+1 Zhegrova (J), 90e+4 Adzic (J).


La Juventus de Luciano Spalletti retrouve les terrains après le match nul à domicile, arraché in extremis, contre le Milan, pour tenter de décrocher une troisième victoire en championnat lors de la quatrième journée de Serie A, prévue à 20h45 au Mapei Stadium de Reggio d’Émilie, face au Sassuolo d’Alberto Aquilani, qui compte 4 points, avec une victoire, un nul et une défaite. L’objectif de la Juventus est de rejoindre la Lazio à 10 points en tête du classement, en attendant les matches de l’Inter et de la Roma, programmés demain, mais l’adversaire en face n’a rien de simple. Randal Kolo Muani cherche sa première joie en championnat, tandis que du côté des Neroverdi, attention à Adzic, prêté justement par la Juventus, d’abord sur le banc.



  • LES BUTS ET LES TEMPS FORTS :

    90'+4 - ÉNORME, 3-2 POUR SASSUOLO, ADZIC ! L'ancien joueur, prêté par la Juventus, est servi par Laurienté après un contre fulgurant avec une défense de la Juventus absente : le Monténégrin se la met sur le pied droit et trompe Vicario, Sassuolo l’emporte au bout du temps additionnel.


    90'+1' - ÉGALISATION DE ZHEGROVA ! Encore le Kosovar, qui reçoit le ballon, se le met sur le pied gauche et frappe au premier poteau, avec un Muric coupable qui n’y arrive pas. La Juventus fait 2-2.


    89' - LE BREAK POUR SASSUOLO, BOWIE !Superbe action de Bakola, qui perce sur la gauche en effaçant Bremer, puis sert en retrait l’ancien de l’Hellas : gauche chirurgical sur le poteau et 2-1 pour Sassuolo.


    84' - Woltemade manque le break, en plaçant une tête à côté sur corner, dans une excellente position.


    83' - Grand numéro d’Alajbegovic, qui déborde sur la gauche et enroule sa frappe, Muric met en corner.


    82' - ÉGALISATION DE LA JUVENTUS, ZHEGROVA ! Centre venu de la gauche, Muric repousse des poings devant Kolo Muani et le ballon arrive jusqu’au Kosovar, qui repique sur son pied gauche et frappe fort au but.


    74' - Le but du break de Sassuolo est refusé ! L’ancien Adzic est trouvé en profondeur, dans une position litigieuse, et choisit de servir Cinquegrano, qui pousse le ballon au fond, mais il était clairement en position de hors-jeu.


    69' - La Juve proche de l’égalisation avec une puissante frappe du droit de Douglas Luiz à l’entrée de la surface, Muric repousse en corner.


    65' - SASSUOLO OUVRE LE SCORE, ESPOSITO ! Une-deux rapide entre Berardi et Matic, le Serbe glisse un superbe ballon en profondeur pour l’ancien de l’Inter, qui ne se rate pas du droit seul face à Vicario et signe le 1-0. Kalulu le couvrait.


    61' - Encore Alajbegovic, encore une frappe du droit de loin, encore Muric qui repousse.


    47' - Réponse immédiate de Sassuolo avec un enroulé du gauche de Berardi, et Vicario est vigilant en concédant le corner.


    46' - Alajbegovic s’infiltre en slalomant et frappe du droit depuis l’entrée de la surface, Muric détourne en corner.


    44' - Encore Conceicao sur la droite, centre dangereux au milieu mais aucun attaquant ne parvient à couper.


    37' - Esposito tente sa chance avec une belle frappe du droit de loin : le ballon passe à côté.


    36' - Kolo Muani s’échappe sur la droite et centre pour Conceicao, mais Muric l’intercepte.


    33' - Occasion gâchée par Koopmeiners : Conceicao déborde sur la gauche et centre pour le Néerlandais lancé, qui frappe du gauche plein axe et sans puissance.


    27- Une-deux rapide entre Berardi et Esposito à l’entrée de la surface, avec le capitaine de Sassuolo stoppé au dernier moment par la sortie de Vicario.


    15' - Grande action d’Alajbegovic sur la gauche : double contact et centre dangereux au milieu, mais personne n’est là pour reprendre.


    7' - Action de Berardi, dans l’axe gauche : il fixe le but, entre dans la surface, pousse son ballon mais Lucumi fait bien de se placer entre lui et le ballon pour permettre à Vicario de sortir.


    3' - Barre transversale pour Nico Gonzalez ! Superbe frappe de l’Argentin, du droit depuis l’extérieur de la surface : le ballon effleure la barre.

    • Publicité

  • LA FEUILLE DE MATCH

    Sassuolo-Juventus 3-2

    Buteurs : 65e Esposito (S), 82e Zhegrova (J), 89e Bowie (S), 90e+1 Zhegrova (J), 90e+4 Adzic (J)


    Sassuolo (4-3-3) : Muric ; Cinquegrano, Leysen, Idzes (81e Caleta-Car), Doig ; Lipani (55e Bakola), Matic, Thorstvedt (70e Adzic) ; Berardi (70e Dominguez), Esposito (70e Bowie), Laurienté. Entr. Aquilani


    Juventus (4-2-3-1) : Vicario ; Kalulu, Bremer, Lucumí (46e Kelly), Çelik ; Douglas Luiz, Koopmeiners (71e Sarr) ; Conceição (60e Zhegrova), Nico González (60e Woltemade), Alajbegovic (87e Oboavwoduo) ; Kolo Muani. Entr. Spalletti


    Avertis : Lucumi (J), Lipani (S), Douglas Luiz (J), Leysen (S).

    Expulsés : -

    Passes décisives : Matic (S), Bakola (S), Kolo Muani (J), Laurienté (S).

    Arbitre : Sacchi

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