L’ancien Adzic punit la Juventus à la 94e minute : Sassuolo s’impose 3-2 à la dernière seconde

90'+4 - ÉNORME, 3-2 POUR SASSUOLO, ADZIC ! L'ancien joueur, prêté par la Juventus, est servi par Laurienté après un contre fulgurant avec une défense de la Juventus absente : le Monténégrin se la met sur le pied droit et trompe Vicario, Sassuolo l’emporte au bout du temps additionnel.





90'+1' - ÉGALISATION DE ZHEGROVA ! Encore le Kosovar, qui reçoit le ballon, se le met sur le pied gauche et frappe au premier poteau, avec un Muric coupable qui n’y arrive pas. La Juventus fait 2-2.





89' - LE BREAK POUR SASSUOLO, BOWIE !Superbe action de Bakola, qui perce sur la gauche en effaçant Bremer, puis sert en retrait l’ancien de l’Hellas : gauche chirurgical sur le poteau et 2-1 pour Sassuolo.





84' - Woltemade manque le break, en plaçant une tête à côté sur corner, dans une excellente position.





83' - Grand numéro d’Alajbegovic, qui déborde sur la gauche et enroule sa frappe, Muric met en corner.





82' - ÉGALISATION DE LA JUVENTUS, ZHEGROVA ! Centre venu de la gauche, Muric repousse des poings devant Kolo Muani et le ballon arrive jusqu’au Kosovar, qui repique sur son pied gauche et frappe fort au but.





74' - Le but du break de Sassuolo est refusé ! L’ancien Adzic est trouvé en profondeur, dans une position litigieuse, et choisit de servir Cinquegrano, qui pousse le ballon au fond, mais il était clairement en position de hors-jeu.





69' - La Juve proche de l’égalisation avec une puissante frappe du droit de Douglas Luiz à l’entrée de la surface, Muric repousse en corner.





65' - SASSUOLO OUVRE LE SCORE, ESPOSITO ! Une-deux rapide entre Berardi et Matic, le Serbe glisse un superbe ballon en profondeur pour l’ancien de l’Inter, qui ne se rate pas du droit seul face à Vicario et signe le 1-0. Kalulu le couvrait.





61' - Encore Alajbegovic, encore une frappe du droit de loin, encore Muric qui repousse.





47' - Réponse immédiate de Sassuolo avec un enroulé du gauche de Berardi, et Vicario est vigilant en concédant le corner.





46' - Alajbegovic s’infiltre en slalomant et frappe du droit depuis l’entrée de la surface, Muric détourne en corner.





44' - Encore Conceicao sur la droite, centre dangereux au milieu mais aucun attaquant ne parvient à couper.





37' - Esposito tente sa chance avec une belle frappe du droit de loin : le ballon passe à côté.





36' - Kolo Muani s’échappe sur la droite et centre pour Conceicao, mais Muric l’intercepte.





33' - Occasion gâchée par Koopmeiners : Conceicao déborde sur la gauche et centre pour le Néerlandais lancé, qui frappe du gauche plein axe et sans puissance.





27- Une-deux rapide entre Berardi et Esposito à l’entrée de la surface, avec le capitaine de Sassuolo stoppé au dernier moment par la sortie de Vicario.





15' - Grande action d’Alajbegovic sur la gauche : double contact et centre dangereux au milieu, mais personne n’est là pour reprendre.





7' - Action de Berardi, dans l’axe gauche : il fixe le but, entre dans la surface, pousse son ballon mais Lucumi fait bien de se placer entre lui et le ballon pour permettre à Vicario de sortir.





3' - Barre transversale pour Nico Gonzalez ! Superbe frappe de l’Argentin, du droit depuis l’extérieur de la surface : le ballon effleure la barre.