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L'amour d'Anfield : Araujo tourne le dos au Barça

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Araujo s'imagine un avenir loin de Barcelone

Ronald Araujo n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour se sentir chez lui à Liverpool. Le défenseur uruguayen, prêté cette saison par le Barça, est heureux de sa nouvelle aventure en Angleterre.

Le journal Sport a rapporté, citant le "Daily Mail", qu'Araujo envisage déjà de prolonger son séjour à Anfield au-delà de l'été prochain, bien que son contrat avec le Barça court jusqu'à l'été 2031.

Araujo n'a été titulaire que lors de deux rencontres depuis son arrivée à Liverpool, mais ses performances ont déjà laissé une excellente impression auprès des supporters. 

Son match face à l'Atlético Madrid a été particulièrement remarquable, puisqu'il a été élu homme du match et a délivré une passe décisive du talon à Dominik Szoboszlai.

L'impact du défenseur uruguayen a été immédiat, et à Anfield, il commence à devenir l'un des nouveaux joueurs préférés des supporters. Selon des sources proches du joueur ayant parlé au "Daily Mail", le sentiment est réciproque.

Araujo apprécie autant le club que la ville, et a profité de ses premières semaines pour se promener dans Liverpool et mieux découvrir son nouvel environnement. Parmi les choses qui l'ont le plus impressionné figure la grande passion que vivent les habitants du Merseyside pour le football.

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  • Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Un transfert dont le montant approche les 55 millions d'euros

    Même s'il est encore trop tôt pour savoir si Liverpool décidera de conserver définitivement Araújo, le Daily Mail confirme l'existence d'un accord préalable entre les deux clubs fixant le montant du transfert éventuel à 47 millions de livres sterling, soit environ 54 millions d'euros, selon le taux de change.

    Il n'y a aucune obligation d'achat, si bien que la décision finale reviendra à Liverpool en fin de saison.

    Araújo, âgé de 27 ans, n'a pas caché sa joie après la victoire face à l'Atlético de Madrid.

    Le défenseur uruguayen a déclaré : « Liverpool est un grand club, comme le Barça. Je suis heureux et je travaille dur, comme on peut le voir sur le terrain. J'ai envie de plus. »

    Il a ajouté : « Je suis vraiment heureux d'être ici, parce que Liverpool est un grand club. J'ai très hâte de continuer à donner tout ce que j'ai, afin de continuer à aider l'équipe. »

    Il a également salué tout particulièrement l'ambiance du stade d'Anfield, en disant : « J'adore jouer dans ce stade. Je pense que c'est un endroit spécial et absolument formidable. »

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  • Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Araujo poursuit son adaptation rapide à Liverpool

    Le processus d'adaptation d'Araujo se poursuit également en dehors du terrain. Selon les précisions apportées par la source britannique citée, son niveau d'anglais reste limité, raison pour laquelle Liverpool lui a fourni des cours quotidiens afin d'accélérer son apprentissage.

    Mais le défenseur uruguayen a voulu aller un cran plus loin, en consacrant une heure supplémentaire chaque soir à son domicile pour étudier l'anglais, et il est désormais capable de mener des conversations basiques.

    Dans le vestiaire, il s'est d'abord appuyé sur les joueurs hispanophones, même si des joueurs comme Virgil van Dijk et Dominik Szoboszlai l'ont également aidé lors de ses premières semaines.

    Son entraîneur Andoni Iraola n'a pas non plus caché sa satisfaction quant aux prestations du joueur, déclarant après le match contre l'Atlético : « Il a été très bon. Et il l'avait déjà été lors du match précédent. »

    Il a ajouté : « Défensivement, il fait bien son travail, mais parfois, du fait qu'il soit défenseur, nous sous-estimons ses qualités offensives. »

    Iraola a également salué la passe décisive d'Araujo pour Szoboszlai, et a lâché une phrase à la portée particulière concernant l'avenir du joueur : « Je suis très content de lui. Il est arrivé avec l'envie de prouver qu'il a sa place à ce niveau. J'espère que nous pourrons le garder ici. »

    Le transfert du défenseur uruguayen en Angleterre n'était pas non plus le fruit du hasard. Selon ce qu'a également rapporté le « Daily Mail », lorsque Liverpool a pris contact avec l'entourage du joueur, Araujo a immédiatement été clair sur sa volonté d'accepter l'offre.

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