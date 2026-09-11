Ronald Araujo n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour se sentir chez lui à Liverpool. Le défenseur uruguayen, prêté cette saison par le Barça, est heureux de sa nouvelle aventure en Angleterre.

Le journal Sport a rapporté, citant le "Daily Mail", qu'Araujo envisage déjà de prolonger son séjour à Anfield au-delà de l'été prochain, bien que son contrat avec le Barça court jusqu'à l'été 2031.

Araujo n'a été titulaire que lors de deux rencontres depuis son arrivée à Liverpool, mais ses performances ont déjà laissé une excellente impression auprès des supporters.

Son match face à l'Atlético Madrid a été particulièrement remarquable, puisqu'il a été élu homme du match et a délivré une passe décisive du talon à Dominik Szoboszlai.

L'impact du défenseur uruguayen a été immédiat, et à Anfield, il commence à devenir l'un des nouveaux joueurs préférés des supporters. Selon des sources proches du joueur ayant parlé au "Daily Mail", le sentiment est réciproque.

Araujo apprécie autant le club que la ville, et a profité de ses premières semaines pour se promener dans Liverpool et mieux découvrir son nouvel environnement. Parmi les choses qui l'ont le plus impressionné figure la grande passion que vivent les habitants du Merseyside pour le football.

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