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Noa Lang 2-1Getty Images

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L’Ajax pousse pour Lang, mais il y a deux problèmes. Napoli discute aussi d’Atubolu avec les agents

Milan AC

Lang veut convaincre Allegri et sa priorité reste Naples malgré l’appel de l’Ajax

L'Ajax a accentué la pression sur  Noa Lang, un enfant des Lanciers révélé au PSV que le directeur technique Jordi Cruijff voudrait faire revenir à la maison si Mika Godts, fortement dans le viseur du Paris Saint-Germain, est cédé. À Amsterdam, on est convaincu que le joueur peut revenir jouer en Eredivisie car il ne fait pas partie du projet du Napoli de Max Allegri.

  • Langi veut rester à Naples

    De retour de son prêt à Galatasaray, Lang s’est présenté au stage du Napoli tiré à quatre épingles et avec une motivation décuplée. Noa aime la ville et veut s’imposer à Naples, cette fois pour de bon. Aux Pays-Bas on parle d’un transfert définitif ou d’un prêt avec obligation d’achat pour un montant proche de 25 millions d’euros, plus des bonus. En somme, l’investissement que Naples a consenti il y a un an pour l’acheter au PSV. Mais Lang n’est pas aussi convaincu, bien au contraire. Il veut rester à Naples, notamment parce que son salaire de 2,8 millions d’euros est élevé pour l’Ajax.

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  • Atubolu pour le poste de gardien

    Nouveau nom pour le marché de Napoli, annoncé sur les traces de Noah Atubolu. Le gardien allemand d’origine nigériane (né en 2002) a refusé de prolonger son contrat qui expire en juin 2027 avec Fribourg, qui réclame 15 millions d’euros. Il a été le capitaine de l’Allemagne espoirs et son agence est Epic, la même que celle de Lang, avec laquelle les discussions sont très intenses depuis plusieurs jours.

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