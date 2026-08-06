L'Ajax a accentué la pression sur Noa Lang, un enfant des Lanciers révélé au PSV que le directeur technique Jordi Cruijff voudrait faire revenir à la maison si Mika Godts, fortement dans le viseur du Paris Saint-Germain, est cédé. À Amsterdam, on est convaincu que le joueur peut revenir jouer en Eredivisie car il ne fait pas partie du projet du Napoli de Max Allegri.
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L’Ajax pousse pour Lang, mais il y a deux problèmes. Napoli discute aussi d’Atubolu avec les agents
Langi veut rester à Naples
De retour de son prêt à Galatasaray, Lang s’est présenté au stage du Napoli tiré à quatre épingles et avec une motivation décuplée. Noa aime la ville et veut s’imposer à Naples, cette fois pour de bon. Aux Pays-Bas on parle d’un transfert définitif ou d’un prêt avec obligation d’achat pour un montant proche de 25 millions d’euros, plus des bonus. En somme, l’investissement que Naples a consenti il y a un an pour l’acheter au PSV. Mais Lang n’est pas aussi convaincu, bien au contraire. Il veut rester à Naples, notamment parce que son salaire de 2,8 millions d’euros est élevé pour l’Ajax.
Atubolu pour le poste de gardien
Nouveau nom pour le marché de Napoli, annoncé sur les traces de Noah Atubolu. Le gardien allemand d’origine nigériane (né en 2002) a refusé de prolonger son contrat qui expire en juin 2027 avec Fribourg, qui réclame 15 millions d’euros. Il a été le capitaine de l’Allemagne espoirs et son agence est Epic, la même que celle de Lang, avec laquelle les discussions sont très intenses depuis plusieurs jours.
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