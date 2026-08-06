De retour de son prêt à Galatasaray, Lang s’est présenté au stage du Napoli tiré à quatre épingles et avec une motivation décuplée. Noa aime la ville et veut s’imposer à Naples, cette fois pour de bon. Aux Pays-Bas on parle d’un transfert définitif ou d’un prêt avec obligation d’achat pour un montant proche de 25 millions d’euros, plus des bonus. En somme, l’investissement que Naples a consenti il y a un an pour l’acheter au PSV. Mais Lang n’est pas aussi convaincu, bien au contraire. Il veut rester à Naples, notamment parce que son salaire de 2,8 millions d’euros est élevé pour l’Ajax.