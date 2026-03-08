L'agent de Luka Vuskovic rompt le silence sur l'intérêt de Barcelone alors que des rumeurs circulent sur son départ de Tottenham avant même ses débuts

Malgré l'offensive de charme menée par la Catalogne, le club du nord de Londres ne devrait pas laisser partir son précieux atout sans se battre. Vuskovic est lié par un contrat qui court jusqu'en 2030, et le rapport suggère qu'il n'y a pas de clause de libération active dans son contrat. Cela place les Spurs en position de force, avec des chiffres avoisinant les 50 millions de livres sterling présentés comme le minimum requis pour amener le club de Premier League à la table des négociations.

Son père, Daniel Vuskovic, a récemment admis l'incertitude de la situation, déclarant à Sportske Novosti : « Je ne sais pas si Tottenham le considère uniquement comme un futur joueur ou s'ils seraient ouverts à un transfert s'ils recevaient une offre appropriée. »