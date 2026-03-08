Getty Images Sport
L'agent de Luka Vuskovic rompt le silence sur l'intérêt de Barcelone alors que des rumeurs circulent sur son départ de Tottenham avant même ses débuts
Barcelone veut que Vuskovic résolve ses problèmes défensifs
L'agent Pini Zahavi, qui représente plusieurs stars de renom et entretient des relations étroites avec le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a enfin répondu aux rumeurs grandissantes concernant l'un de ses clients. Malgré le bruit qui court en Allemagne et en Espagne au sujet de Vuskovic, Zahavi garde pour l'instant ses cartes près de sa poitrine. Alors que le Barça cherche à reconstruire son équipe avec une énergie jeune, le phénomène croate est devenu la priorité de sa liste de souhaits, ce qui pourrait contraindre les Spurs à prendre une décision difficile avant même que le joueur n'ait touché un ballon pour eux.
L'agent de Vuskovic reste évasif quant aux rumeurs concernant le Barça
Zahavi s'est gardé d'attiser prématurément le feu. Dans des propos rapportés par le média catalan Mundo Deportivo, l'agent a maintenu une distance professionnelle par rapport à toute cette agitation. « Je ne peux faire aucun commentaire pour l'instant. Le joueur appartient toujours à Hambourg et y est entièrement concentré », a-t-il déclaré. « Je pourrai donner des nouvelles dans exactement deux mois, c'est-à-dire à la fin de son prêt, lorsqu'il reviendra officiellement à Tottenham. »
Les Spurs restent fermes sur la valeur de leur jeune prodige
Malgré l'offensive de charme menée par la Catalogne, le club du nord de Londres ne devrait pas laisser partir son précieux atout sans se battre. Vuskovic est lié par un contrat qui court jusqu'en 2030, et le rapport suggère qu'il n'y a pas de clause de libération active dans son contrat. Cela place les Spurs en position de force, avec des chiffres avoisinant les 50 millions de livres sterling présentés comme le minimum requis pour amener le club de Premier League à la table des négociations.
Son père, Daniel Vuskovic, a récemment admis l'incertitude de la situation, déclarant à Sportske Novosti : « Je ne sais pas si Tottenham le considère uniquement comme un futur joueur ou s'ils seraient ouverts à un transfert s'ils recevaient une offre appropriée. »
Vuskovic rêve du football espagnol
Alors que les clubs négocient les évaluations, le joueur lui-même a déjà laissé entendre où son cœur pourrait se trouver. Bien qu'il soit actuellement en pleine forme en Bundesliga, l'attrait de la Liga est quelque chose que le défenseur a ouvertement envisagé. Les aspirations personnelles de Vuskovic pourraient jouer un rôle important si Flick décide de conclure un accord officiel dans les mois à venir.
Réfléchissant à son parcours professionnel au début de l'année, le jeune joueur a déclaré à Tribuna : « Pour être honnête, ce n'est pas vraiment la Premier League que je souhaitais. Je n'avais pas envisagé de jouer en Angleterre. Je n'ai toujours pensé qu'à la ligue croate et à Hajduk, mais parmi les ligues européennes, l'Espagne était en quelque sorte la plus proche de mes aspirations, et maintenant la ligue allemande, qui est une très grande ligue. Un jour, j'aimerais jouer en Espagne, c'est tout. »
