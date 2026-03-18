L'agent de l'attaquant de l'Inter Milan lève le voile sur un éventuel transfert à Arsenal cet été

Au micro de Radio CRC, l'agent Mario Giuffredi s'est montré catégorique quant à la fidélité de son client envers le grand club italien. Écartant les rumeurs concernant Arsenal, Giuffredi a déclaré : « Arsenal s'intéresserait à Pio Esposito ? Il est heureux à l'Inter, il adore l'Inter, et il sera l'avenir des Nerazzurri pour les dix prochaines années. »

Cette position s'inscrit dans la stratégie à long terme de l'Inter, d'autant plus que le club a prolongé le contrat du joueur de 20 ans jusqu'en avril 2025. Ce contrat, qui court jusqu'en 2030, assure au club de Serie A un contrôle total sur l'avenir du joueur, mettant ainsi fin aux espoirs d'Arsenal de profiter d'une occasion pour le recruter.