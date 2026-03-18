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L'agent de l'attaquant de l'Inter Milan lève le voile sur un éventuel transfert à Arsenal cet été
Les efforts d'Arsenal pour recruter ce joueur se heurtent à un mur
Selon des informations de Sport Witness et de Radio CRC, les efforts d’Arsenal pour recruter Esposito se seraient retrouvés dans une impasse. Le jeune attaquant, qui a passé deux années de prêt très fructueuses au Spezia Calcio, où il a inscrit 22 buts, s’est parfaitement intégré dans les plans de l’équipe première de Cristian Chivu cette saison. Arteta aurait chargé le directeur Andrea Berta d'étudier un transfert pour l'attaquant, dont le physique et le jeu de tête font de lui un profil unique. Cependant, tant le PDG de l'Inter, Giuseppe Marotta, que l'agent du joueur ont désormais publiquement démenti les rumeurs selon lesquelles le club du nord de Londres pourrait débaucher ce produit du centre de formation de San Siro cet été.
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L'agent s'engage pour les dix prochaines années
Au micro de Radio CRC, l'agent Mario Giuffredi s'est montré catégorique quant à la fidélité de son client envers le grand club italien. Écartant les rumeurs concernant Arsenal, Giuffredi a déclaré : « Arsenal s'intéresserait à Pio Esposito ? Il est heureux à l'Inter, il adore l'Inter, et il sera l'avenir des Nerazzurri pour les dix prochaines années. »
Cette position s'inscrit dans la stratégie à long terme de l'Inter, d'autant plus que le club a prolongé le contrat du joueur de 20 ans jusqu'en avril 2025. Ce contrat, qui court jusqu'en 2030, assure au club de Serie A un contrôle total sur l'avenir du joueur, mettant ainsi fin aux espoirs d'Arsenal de profiter d'une occasion pour le recruter.
La hausse des valorisations reflète le potentiel
L'ascension d'Esposito a vu sa valeur marchande monter en flèche, passant d'un modeste montant de 3 millions d'euros lors de son premier prêt à un record en carrière de 35 millions d'euros (40 millions de dollars / 30 millions de livres sterling) aujourd'hui. Bien qu'il ait parfois manqué de précision devant le but cette saison — manquant 11 « occasions en or » —, ses statistiques sous-jacentes révèlent un joueur doté d'un potentiel d'élite. Avec un nombre de buts attendus (xG) de 4,87 et huit buts marqués toutes compétitions confondues jusqu’à présent, il s’agit d’un joueur qui se place systématiquement aux bons endroits. Pour Arsenal, cet intérêt traduisait une volonté d’investir dans un attaquant « de projet », mais l’Inter le considère comme l’héritier de son attaque actuelle, ce qui rendrait toute négociation potentielle extrêmement coûteuse.
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Arteta cherche de nouveaux attaquants
Arsenal doit désormais chercher ailleurs un « numéro neuf » de classe mondiale, le transfert d'Esposito semblant être bloqué. Le joueur souhaite avant tout terminer en beauté sa saison de révélation sous les ordres de Chivu et améliorer son rendement offensif. L'Inter se montre intransigeant et ne devrait pas accepter d'offres à moins qu'elles ne dépassent largement sa valeur estimée. À l'approche de l'été, les Gunners pourraient se tourner vers des options plus confirmées, tandis qu'Esposito s'apprête à consolider sa place dans le projet à long terme des Nerazzurri.
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