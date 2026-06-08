« L'affaire Laura Freigang » : la Commission antidopage de la DFB ouvre une enquête

Vendredi, l’Agence nationale antidopage (NADA) a confirmé que la joueuse internationale et capitaine de l’Eintracht Francfort, en Bundesliga, a reçu trois « avertissements » en douze mois. Cette décision fait suite à des manquements aux obligations de déclaration lors de contrôles antidopage, notamment pendant le match de qualification pour la Coupe du monde contre la Norvège (2-0), auquel elle ne participait pas.

La NADA évoque une « violation potentielle des règles antidopage » et a transmis le dossier à la DFB, compétente pour la procédure disciplinaire. En cas de trois « avertissements », le règlement prévoit une suspension pouvant aller jusqu’à deux ans.