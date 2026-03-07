Getty Images Sport
L'absence de Nicolas Jackson lors du penalty du Bayern Munich expliquée par l'absence de Harry Kane, tandis que Vincent Kompany prend la défense du joueur prêté par Chelsea
Jackson a joué un rôle déterminant dans la victoire du Bayern
L'intégration de Jackson s'inscrivait dans le cadre d'une politique de rotation intensive qui a vu Kompany effectuer sept changements par rapport à l'équipe qui avait battu le Borussia Dortmund. Kane étant absent en raison d'une légère blessure, Jackson a saisi sa première occasion de débuter depuis janvier. L'international sénégalais a joué un rôle déterminant dans la victoire, contribuant de manière décisive au deuxième but et obtenant le penalty qui a mené au troisième. Cependant, bien qu'il ait demandé à tirer le penalty, Jackson a dû se contenter de regarder Jamal Musiala s'avancer pour convertir le penalty à 11 mètres. Cette décision a suscité des interrogations, mais Kompany s'est empressé de détourner toute négativité autour du joueur de 24 ans, qui fait l'objet d'une attention particulière depuis son transfert très médiatisé de Stamford Bridge l'été dernier.
Kompany riposte aux critiques
Après le match, Kompany s'est dit satisfait de la performance de Jackson et a critiqué la couverture médiatique dont fait l'objet l'attaquant. « Il a très bien joué aujourd'hui. Je dois dire que depuis que je suis ici, j'ai remarqué que lorsque tout va bien dans l'équipe, certains tentent de pointer du doigt un ou deux joueurs sans aucune raison. Ce gars n'a rien fait de mal, il s'est très bien entraîné, il a remporté la CAN. Mais d'une manière ou d'une autre, il y a toujours des histoires autour d'un ou deux joueurs », a déclaré Kompany. « La saison dernière, c'était Serge Gnabry, parfois Kingsley Coman, maintenant c'est Nicolas Jackson. La réalité dans notre vestiaire, c'est que tout est calme. Nicolas a très bien joué à l'entraînement et il a reproduit cela aujourd'hui. C'est vrai que quand Harry Kane joue à votre poste, ou Michael Olise, ou Luis Díaz, c'est un peu difficile. Il n'y a rien de plus. Nico a très bien joué aujourd'hui et j'espère qu'il le refera bientôt. »
Musiala a révélé la décision concernant le tireur de penalty.
Pendant ce temps, Jamal Musiala a révélé que la décision avait été prise de le désigner comme tireur de penalty en l'absence de Kane, malgré le désir de Jackson de se présenter. Il s'agissait de son premier penalty réussi en Bundesliga et de son premier but en championnat depuis le 4 avril 2025.« C'était soit moi, soit Jo [Kimmich]. Nico [Jackson] a demandé à le tirer, mais finalement, la décision a été prise de me le confier. C'était une responsabilité et je suis heureux d'avoir saisi cette chance », a expliqué Musiala.
L'attention se porte désormais sur la Ligue des champions
L'attention se tourne désormais vers la Ligue des champions et le match aller crucial des huitièmes de finale contre l'Atalanta mardi. La présence de Jackson dans le onze de départ dépendra en grande partie de l'état de forme de Kane, qui souffre d'une blessure au mollet. La disponibilité du joueur emblématique anglais reste un secret bien gardé au centre d'entraînement de la Sabener Strasse.
