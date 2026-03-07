Pendant ce temps, Jamal Musiala a révélé que la décision avait été prise de le désigner comme tireur de penalty en l'absence de Kane, malgré le désir de Jackson de se présenter. Il s'agissait de son premier penalty réussi en Bundesliga et de son premier but en championnat depuis le 4 avril 2025.

« C'était soit moi, soit Jo [Kimmich]. Nico [Jackson] a demandé à le tirer, mais finalement, la décision a été prise de me le confier. C'était une responsabilité et je suis heureux d'avoir saisi cette chance », a expliqué Musiala.