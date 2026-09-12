AFP
Traduit par
Kylian Mbappé révèle ce qui l’a sidéré chez Jose Mourinho au Real Madrid
Mbappé impressionné par l’intelligence de Mourinho
Mbappé a exprimé son admiration pour le nouvel entraîneur Mourinho après son arrivée dans le club espagnol cet été. L’international français de 27 ans a connu un début prolifique sous les ordres du technicien portugais, avec quatre buts inscrits en quatre matches de Liga.
En seulement quelques semaines de travail ensemble, l’ancien Parisien a été frappé par l’intelligence tactique de son nouveau patron. Mbappé estime qu’avoir des consignes claires de la part de l’entraîneur principal a été essentiel dans ses solides performances sur le terrain.
- Getty Images Sport
La star française salue la vision claire du Special One
Mbappé n'a pas tardé à souligner à quel point il a été impressionné par l'intelligence de Mourinho depuis qu'il a uni ses forces aux siennes à Madrid. L'attaquant a expliqué que la clarté de pensée de l'entraîneur a apporté un leadership essentiel à l'effectif.
« Quel type d'entraîneur ? Très intelligent ! J'ai été frappé par l'intelligence du gars », a déclaré Mbappé, comme cité par MaxiFoot. « Et puis, je ne suis pas surpris. On ne devient pas Jose Mourinho si on ne l'est pas. »
Suivre les consignes, la clé d’un début rapide en Liga
Les statistiques de Mbappe en ce début de saison reflètent à quel point ce partenariat a été efficace jusqu'à présent. Auteur de quatre buts en quatre matches de Liga, le joueur de 27 ans a également marqué lorsque le Real Madrid s'est imposé 2-1 contre l'Inter Milan en Ligue des champions.
L'international français a ajouté : « Mais on sent qu'il sait ce qu'il fait et où il va. Pour les joueurs, il est important d'avoir une direction à suivre. Avec lui, nous avons tout pour bien faire les choses. »
- Getty Images
L’attaquant madrilène vise à poursuivre sur la voie du succès
Pour l’instant, Mbappe reste au sommet de sa forme alors qu’il continue de répondre aux exigences de son entraîneur principal. La synergie naissante entre l’international français et Mourinho est de bon augure pour les perspectives du Real Madrid cette saison. Mbappe cherchera de nouveau à aider son équipe lorsqu’elle affrontera le Rayo Vallecano au Santiago Bernabeu lors d’un match de Liga.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles