Mbappé a exprimé son admiration pour le nouvel entraîneur Mourinho après son arrivée dans le club espagnol cet été. L’international français de 27 ans a connu un début prolifique sous les ordres du technicien portugais, avec quatre buts inscrits en quatre matches de Liga.

En seulement quelques semaines de travail ensemble, l’ancien Parisien a été frappé par l’intelligence tactique de son nouveau patron. Mbappé estime qu’avoir des consignes claires de la part de l’entraîneur principal a été essentiel dans ses solides performances sur le terrain.