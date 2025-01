Une relation complexe et marquée par des hauts et des bas fait de nouveau parler d’elle. Le passé commun de Mbappé et Neymar est sous les projecteurs.

Après avoir partagé les vestiaires pendant quatre ans au Paris Saint-Germain, tous les deux ayant rallié la capitale en 2017, Neymar Jr et Kylian Mbappé ont été rejoints par Lionel Messi en 2021. Si les trois footballeurs sont désormais des anciens joueurs du PSG, le Brésilien a fait une sortie explosive sur le comportement du Français vis-à-vis de l’Argentin quand ils étaient ensemble au club francilien. L'article continue ci-dessous