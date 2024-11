Kylian Mbappé, le nouveau scandale incroyable !

Leganes vs Real Madrid

Une nouvelle bombe est tombée en rapport avec l’avenir de Kylian Mbappé au Real Madrid.

Kylian Mbappé continue d’être le protagoniste en France, où les critiques à l’égard du capitaine de l’équipe de France ne s’arrêtent pas. Les absences de l’enfant de Bondy lors des deux derniers rassemblements des Bleus continuent d’alimenter d’énormes polémiques ces dernières semaines au point où on évoque un probable changement de capitaine en vue par Didier Deschamps prochainement. Depuis la France, une nouvelle bombe est lancée où on évoque désormais que Mbappé serait à l’origine d’une mésentente entre Florentino Pérez et l’un de ses enfants.